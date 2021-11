Celebraron a la Tradición con actividades alusivas a la fecha en una escuela

Se celebra el Día de la Tradición este 10 de noviembre, fecha que fue elegida en conmemoración del nacimiento del poeta argentino José Hernández, autor del Martín Fierro.En ese marco, la comunidad educativa de la escuela Nº 158 "José B. Zubiaur" de Paraná llevó a cabo una serie de actividades alusivas a la fecha: hubo recitados, juegos típicos, como la taba, canciones que pertenecen a nuestro folclore tradicional y los alumnos de 6º bailaron un carnavalito. Para la celebración, alumnos y docentes vistieron las “pilchas gauchas” y hasta contaron con el acompañamiento del recitador Blas Zapata.“Esta efeméride se trabaja de forma transversal, con todos los valores culturales; y los alumnos fueron los protagonistas del evento”, destacó ala vicedirectora, Norma Almada.Por su parte, la maestra de Música, Alejandra Delgado, explicó que la actividad consistió en “una recorrida sobre lo que significan nuestras tradiciones, cómo se pasan de generación en generación”.“Son contenidos que venimos trabajando desde octubre para reflotar y afianzar lo que es nuestra identidad cultural”, argumentó la docente y comparó: “No hace tanto hubo fiestas que no tienen tanto que ver con nuestras tradiciones pero que tuvieron desde lo comercial muchísima difusión; y nuestros chicos, sin saber lo que significa, se prestaron para esto”.Fue por eso que Delgado hizo hincapié en que los estudiantes puedan “consumir un tipo de música que quizás en casa ya no se escucha tanto, o que sepan de dónde viene esta costumbre de comer tortas fritas que es tan familiar, cómo surgió el dulce de leche, qué significa el mate”.Para Zapata, en tanto, la actividad sirvió para “afianzar que algo está quedando, que nuestra semilla está germinando”. “La vincha roja es la barbarie, pero hoy la barbarie es la droga que destruye hogares, que destruye todo. Dios quiera que no penetre tanto como en otras ciudades grandes”, esperanzó al lucir la cinta que llevaba bajo su sombrero.El Día de la Tradición se celebra en la Argentina debido a que Hernández, creador del Martín Fierro, nació el 10 de noviembre de 1834. La celebración se hizo oficial en 1939, cuando el Congreso aprobó la Ley Nº 4756, cuyos autores -Edgardo J. Míguenz y Atilio Roncoroni- reconocieron el pedido de la Agrupación Bases, que expresaba las ideas del periodista y poeta costumbrista Francisco Timpone, para homenajear y celebrar las tradiciones gauchas en la Provincia de Buenos Aires.Sin embargo, fue más tarde con la Ley Nacional N° 21.154 de 1975, cuando ya de forma definitiva se consagró aquella fecha conmemorativa para todo el territorio argentino.