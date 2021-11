La fundación “Arco Iris” entre los beneficiarios de Once por Todos

Beneficiarios

Qué se puede donar

¡Pero eso no es todo!

Transmisión

A un mes de una nueva edición de Once por Todos, empezamos a conocer a los protagonistas de Ayudar Hace Bien.Este año, la gran fiesta de la solidaridad vuelve a la Sala Mayo, donde se recibirán las donaciones el día miércoles 8 de diciembre y se podrá disfrutar de los espectáculos. También habrá puntos de recepción en clubes y plazas de la ciudad de Paraná.Entre los beneficiarios de la jornada solidaria, se encuentra la Asociación Civil sin fines de lucro “Arco Iris”, que tiene su sede en calle Salta 475 – depto. 2.“Nuestro voluntariado tiene como misión acompañar y ayudar al niño en tratamiento oncológico. Se los acompaña durante todo el período de internación, como así también cuando asisten a los controles en el hospital de niños San Roque”, explicó la presidenta de Arco Iris, Mirta Sotier.“Con la colaboración de la gente tratamos de ayudarlas. Todo esto se logra por la entrega, el tiempo y el amor de muchas personas que quiere ayudar a el otro, al que lo necesita, al que sufre. Nosotros como asociación, estamos abocados a que los niños y las mamás que están en un período de internación puedan estar emocionalmente bien y esa es nuestra misión”, aseguró Mirta.Sobre el trabajo que día a día realizan y la mano que brinda a los pequeños, destacó que “el poder de los valores implica la entrega de uno, que entrega su esfuerzo sin considerarlo, como entrega hacia el otro, a ese otro que sufre y que lo necesita. En este tiempo de pandemia, hemos vuelto a los valores familiares, a ver al otro como ese semejante que necesita ayuda, que necesita de la mano del otro para reconfortarse”.“Muchas veces no sabemos cómo colaborar y con unas palabras o con algo que tenemos que el otro necesita. En este Once por Todos, lo que estamos necesitando es que puedas colaborar con elementos de higiene, pañales XXG y alimentos no perecederos, todo suma”, indicó finalmente Sotier.En la edición 2021 de Once por Todos los beneficiarios son:“Este año, se podrá donary lo recaudado, será entregado a comedores, merenderos y hospitales”, adelantaron los organizadores.“Pedimos encarecidamente y de corazón, que las donaciones sean de los elementos que se necesitan, porque de esa forma, la ayuda llegará rápidamente a comedores, merenderos y hospitales”, explicaron a Elonce.Es importante aclarar que este año,Este año, vuelven los shows musicales en vivo al escenario del Puerto Nuevo. Desde las 18, se podrá disfrutar de manera presencial frente a la Sala Mayo. Diferentes espectáculos y artistas solidarios se sumarán nuevamente a ofrecer sus actuaciones en la jornada solidaria.“Queremos que todos se sumen a celebrar los 17 años de la jornada solidaria junto a grandes artistas, y un cierre con la presencia de Los Totora”, adelantaron.El 8 de diciembre es el Día del Vecino solidario en Paraná, y cada año, los paranaenses y ciudadanos de localidades cercanas, lo demuestran con sus contribuciones solidarias.Como cada año, Elonce TV realizará una transmisión especial en vivo, de 11 a 22 horas, con la llegada de las donaciones, músicos, artistas, notas e historias de personas que ofrecen su ayuda solidaria para quienes lo necesitan.La transmisión será por la pantalla de ELONCE y en digital por Elonce.com, el canal de YouTube y las redes sociales.