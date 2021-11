Dos vecinos reclamaron que hace cuatro meses no tienen agua potable en sus casas

Dos vecinos de calle Cataluña al 800 - lote 2 y 3 de la manzana 6- a través de Elonce TV reclamaron que hace cuatro meses no cuentan con el servicio de agua potable en sus viviendas.“No tenemos presión”, se quejó Francisco. De acuerdo a lo que contó, el julio tramitó el reclamo Nº 3144429 y su vecina, de 90 años, lo hizo en el mes de agosto con el Nº 3157814.“Hablé con el coordinador general, Walter Vittori, quien envió al jefe de cuadrilla a medir la presión; vinieron con la retroexcavadora, vieron que el caño maestro es de asbesto cemento y tiene un chicote de plomo de más de 50 años. Le sacaron la obstrucción que tenía y nos dijeron que el problema era interno en un tramo que era de plomo; eso se cambió por PVC pero seguimos con el mismo problema y no tenemos una gota de agua. No nos han dado ninguna solución”, detalló el hombre. “Ya hicimos todos los reclamos, somos buenos contribuyentes, pero no tenemos soluciones”, apuntó.Felicia, por su parte, contó que tiene 90 años y es oxígeno-dependiente por EPOC. “Hice el reclamo el 3 de agosto, vinieron pero nos dieron una solución y lo peor es que ahora no entra una gota de agua”, lamentó. La mujer explicó que solo cuenta con el recurso en caso que algún vecino le alcance baldes de agua, porque ella no puede trasladarse.