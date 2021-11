Una multitud recibió el segundo componente de Sputnik V en jornada libre

En el marco del plan rector de vacunación contra el coronavirus, este martes se llevó a cabo en la capital entrerriana, una jornada abierta de vacunación, del segundo componente de Sputnik V, para residentes de Paraná en el Hospital dela Baxada. La misma estuvo destinada a quienes hayan cumplido más de 30 días, de aplicada la primera dosis de la vacuna Sputnik V.Las cámaras de Elonce TV registraron una gran cantidad de personas agurdando recibir la vacuna. La masiva concurrencia se podia verificar en las largas filas que se formaron en los accesos al hospital.“Vinimos con la sombrilla porque el sol está muy fuerte”, dijo una mujer que asistió con su pareja para recibir la segunda dosis. Contó que hace unos 35 días le aplicaron el primer componente de la vacuna y destacó la agilidad del operativo de inmunización, pese a la cantidad de personas que asistieron al hospital.Otra joven que aguardaba completar el esquema, indicó que recibió la primera dosis hace unos 60 días y decidió concurrir a la jornada abierta porque no le había llegado el turno.Otra joven que aguardaba completar el esquema, indicó que recibió la primera dosis hace unos 60 días y decidió concurrir a la jornada abierta porque no le había llegado el turno.“Completar el esquema de vacunación contra el covid es una tranquilidad y es aportar un poco de cada uno pensando en todos los que nos rodean”, sumó un hombre. Asimismo, destacó que tenía ciertas dudas sobre la vacuna Sputnik, pero “mucha gente se la aplicó y se sabe que es efectiva”.“Vine a recibir la segunda dosis para completar esquemas, salí unos minutos del trabajo y en breve regreso”, dijo un hombre. Además, destacó que “en muchos lugares lo piden al carnet de vacunación y entonces hay que tenerlo al día”.“La cola fue larguísima, pero iba muy rápido la vacunación, entonces no había que esperar”, sostuvo una mujer.