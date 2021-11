Medicamentos: “El monitoreo será interesante para que no haya distorsiones”

Este lunes se espera una respuesta de los laboratorios a la propuesta del Gobierno nacional de retrotraer el precio de los medicamentos a los valores vigentes al 1 de noviembre pasado y mantenerlos sin cambios hasta el 7 de enero próximo.



Sobre esta medida, habló Emilio Irigoiti, presidente del Colegio de Farmacéuticos de Entre Ríos y opinó que será beneficiosa tanto para el cliente para las farmacias. Además hizo hincapié en que el monitoreo será importante para evitar distorsiones en los precios.



“La semana pasada hubo una reunión importante y en buenos términos, estuvieron la parte de Comercio de Nación y Salud, además de las farmacias, porque el medicamento no es solo dinero sino que es un bien sanitario y tienen que estar todos los participantes”, destacó en declaraciones al programa El Despertador de Elonce TV.



“Se está intentando pactar una retracción del precio del medicamento al 1 de noviembre, y un monitoreo de precios exhaustivos hasta el 7 de enero, No se habló de congelamiento porque es muy absoluto y puede haber un medicamente que tenga que variar el precio”, aclaró Irigoiti.



Tras ello, explicó que los precios vigentes se publicarán en la web del ANMAT “y también se habló que hay prepagas que han pedido bonificaciones muy altas y hay farmacias que no lo pueden seguir, eso es monopolio”.



Sobre cómo quedarán los precios, Irigoiti explicó que “no habrá aumentos, se van a mantener, no van a bajar; el fin es controlar que no haya distorsiones. No es que la gente va a ir al mostrador y lo que valía 10 va a valer 8, se van a mantener”; y agregó que hubo nuevas listas de precios que ya fueron enviadas a las farmacias “no se tendrán en cuenta. El monitoreo será interesante para que no haya distorsiones”.



Por otra parte, el presidente del Colegio de Farmacéuticos, dio cuenta que en el acumulado del año “llevamos un 35 por ciento, el tema es que por ahí el número no es fácil sacarlo porque hay distintos componentes”.



“Si los laboratorios contestan que están de acuerdo, será una medida atinada que servirá a todos, principalmente al cliente, y a las farmacias las va a dejar seguir trabajando de una manera normal”, entendió Irigoiti y estimó que no habría problemas con el stock de medicamentos.



Finalmente, recordó que las farmacias no tienen participación en la definición de los precios, “son espectadores al igual que los clientes. Los aumentos siempre molestan, el salario está estable y los precios se van moviendo y eso genera mucho malestar en la gente”. Elonce.com