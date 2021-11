Imágenes y testimonios: así se vivió la Marcha del Orgullo en Paraná

Se realizó este sábado la sexta edición de la Marcha del Orgullo Disidente LGBTIQ+ en Paraná. La movilización concentró en Plaza 1º de Marcha y se dirigó hasta Casa de Gobierno donde se leyó “un documento con las demandas y los reclamos por la responsabilidad que tienen el Estado municipales, provincial y nacional en un contexto de profunda crisis económica y social que cala honda sobre la clase trabajadora y más aún sobre el colectivo traba-trans”, explicó aKylie González, la militante trans conocida por su lucha por el derecho a la identidad de género autopercibida.“Estamos cada vez más orgulleses y organizades en reclamo de nuestros derechos que se encuentran en legislación vigente con leyes de vanguardia, además de decretos y ordenanzas, que hoy no se cumplen y que es necesario que sean políticas efectivas de Estado para contener las necesidades de toda la población sin distinción de sexo”, apuntó Macarena Cornejo al argumentar: “Este es un colectivo vulnerado históricamente y necesitamos una respuesta responsable y efectiva por parte del Estado”.En tanto, Dana Oroño del área municipal de la Mujer de Santa Elena, denunció que “hay leyes que no se cumplen como deberían”. “Hace dos años que trabajo en negro y no puedo hacer uso de mi obra social; y hay muchas otras compañeras que son contratadas municipales que no cuentan con los beneficios”, agregó. En la ocasión, informó que el viernes será la tercera marcha en esa localidad del norte entrerriano e invitó a sumarte.Por su parte, Marce Soñez, quien se presentó como “actor transformista, drag queen”, destacó: “Siempre apoyo estas movidas del colectivo no binario y espero que cada año se sume más gente porque solo se trata de derechos”.La jornada celebra los derechos obtenidos, como la Ley de Cupo e Inclusión Laboral Travesti Trans “Diana Sacayan – Lohana Berkins”, el DNI y el CUIL no binario, el aborto legal, seguro y gratuito y una sociedad que avanza en el respeto a la diversidad sexual. A su vez, es centro de reclamos puntuales por los derechos que falta adquirir. A nivel nacional, uno de los reclamos puntuales es la reforma judicial transfeminista, la implementación de la Educación Sexual Integral con perspectiva LGBTIQNB+, el fin a la violencia policial e institucional, y la aparición con vida de Tehuel de la Torre, el joven trans que desapareció el 11 de marzo cuando salió de su casa de San Vicente.