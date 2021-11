Crean app para emergencias mecánicas e invitan a trabajadores del rubro

Un joven paranaense, profesor de electrónica y electricidad, creó una aplicación para solucionar problemas mecánicos con los vehículos. Hace tres años comenzó esta idea y finalmente se lanzará el próximo 8 de enero.“Es un sistema de solución integral vehicular. El usuario tendrá acceso a una red que ser armó entre mecánicos, lubricentros, lavadores, cerrajeros, gomerías, etc. La aplicación tiene todos los servicios”, contó aAgustín Goro, creador.Según comentó, invitan a sumarse a todo aquel trabajador en los rubros de los vehículos, que quiera ser parte de la aplicación.La idea surgió después de que se le rompa el auto al joven. “Me compré un vehiculo y al mes se me averió. Ahí pensé como no existe un estilo obra social, con abono mensual, para la cobertura de un arreglo mecánico”, dijo.Ante cualquier situación, el usuario “podrá solicitar una emergencia y nos avisará a todos los involucrados en la aplicación. Podrán especificar qué tipo de problemas les surgió”, mencionó. Seguidamente agregó que “la plataforma tendrá un sistema preventivo donde les avisará cuando es necesario realizar arreglos o cambios de la mecánica”.El lanzamiento será el 8 de enero en “El Castillo” de Avenidas de las Américas.