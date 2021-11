Llovieron unos 23 milímetros en Paraná y Protección Civil asistió a 40 familias

El viento del sur trajo consigo un notorio descenso de la temperatura y lluvias durante la jornada de viernes en la capital entrerriana. A raíz de las inclemencias climáticas, e la Dirección de Protección Civil, asistió a familias que resultaron perjudicadas por las precipitaciones.Según infirmó el titular de Protección Civil, Sebastián Michellis, valoró aque “recepcionamos unos 50 llamados, y unas 40 asistencias”. Explicó que las zonas más afectadas fueron los barrios Capibá, La Foresta, Ciudad Perdida, Cuatro de Junio, El Radal, Gauchito Pobre, etc. Allí, las familias fueron asistidas y socorridas con colchones, frazadas y alimentos.Además, añadió que se cayeron cuatro árboles y ramas de gran porte sobre cableado en calles Salta, San Luis y Güemes, y otros en el barrio San Agustín.Según indicó Michellis, hasta las 14:30, las precipitaciones rondaban los 23 milímetros, “de todos modos sabemos que va a seguir lloviendo y el viento también se va a mantener”. En este sentido, recomendó que “si no es muy necesario, mejor que las personas no salgan y que no saquen la basura, para evitar que se tapen los desagües”Las solicitudes se deben realizar al 103 o personalmente en calle Carbó 945.