Video: opiniones encontradas de vecinos sobre el precio de medicamentos

La Secretaria de Comercio interior anunció que alcanzó un principio de acuerdo con los laboratorios para retrotraer el precio de los medicamentos a los valores vigentes al 1 de noviembre pasado y mantenerlos sin cambios hasta el 7 de enero.Tras la medida,dialogó con los parananeses para conocer su opinión al respecto y hubo opiniones encontradas“Iosper me da solo cuatro medicamentos al mes y necesito más, son muy costos gasto unos 12.000 pesos por mes y es imposible”, valoró una mujer.“Están carísimos, no creo nada en el congelamiento de medicamentos porque después van a faltar como las cosas en el super y no hay que jugar con la salud”, sumó otra mujer.En tanto, un hombre que se encontraba cerca de una farmacia dijo que el congelamiento en el precio de los medicamentos “es para peor, Pami no nos va entregar remedios, entonces no lo veo con buenos ojos”, expresó.