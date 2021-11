No habrá recolección de residuos este lunes 8 de noviembre, debido al asueto por el Día del Empleado Municipal, dieron a conocer desde el Municipio de Paraná. Por este motivo, se solicita colaboración a los paranaenses en no depositar basura en las calles y evitar así la saturación del sistema. El servicio se normalizará el martes por la mañana.

Vale remarcar que la recolección se realiza normalmente de lunes a sábados en el horario de 6 a 22hs, donde se recolectan alrededor de 300 toneladas de residuos que se producen diariamente en la ciudad.

Al no haber recolección este lunes, en forma extraordinaria, se sumarán dos días sin servicio, por lo cual es vital la colaboración de cada vecino para mantener limpias las calles y veredas, indicó la Municipalidad de Paraná.