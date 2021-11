Reclamo por salario: APS insiste en el pedido de “diálogo” al intendente Bahl

Trabajadores nucleados en la Asociación del Personal Superior de la Municipalidad de Paraná, este miércoles, se movilizaron -junto a los agremiados en ATE- en reclamo de una recomposición salarial; se recordará que el día previo a la medida de fuerza, el Ejecutivo municipal tomó la decisión de pagar el 5% antes del 10 de noviembre, que se suma al 15% ya liquidado; de esta manera, completó un aumento del 20% en una sola vez.la secretaria general de APS, Alejandra Levrand.Respecto de la huelga de este jueves, mencionó: “El paro de este jueves tuvo las características del miedo por algunos llamados; el trabajador no está dispuesto a perder nada, hoy tienen sueldos muy bajos y las declaraciones sobre `día no trabajado, día no pagado´ cayeron mal en los trabajadores”.Y aseguró que el paro del miércoles y la huelga de este jueves fueron para “reclamarle al intendente por la apertura del diálogo”. “Veníamos discutiendo en una mesa de diálogo donde se hizo una propuesta salarial y a la que nuestro gremio llevó una contrapropuesta, que hasta el momento no ha sido respondida”, apuntó.De acuerdo a lo que indicó Levrand, la contrapropuesta de APS consiste en: “al 20% propuesto por el Ejecutivo municipal, agregarle un 15% más, porque si bien en este año habíamos recibido un 25% en abril, cabe mencionar lo que venimos perdiendo desde 2019 y 2020”. “El año pasado solo recibimos un 12% después de 20 largos meses y por más que se dé un porcentaje elevamos no vamos a cubrir las expectativas y las necesidades de los trabajadores”, argumentó.APS definirá en reunión de delegados las acciones a seguir en el marco del reclamo por recomposición salarial. “Vamos a seguir en la lucha y le reclamamos diálogo al intendente”, insistió.