Finalizaron las jornadas de Scholas Ocurrentes que se realizaron en Paraná

En el mediodía de este jueves se realizó en Paraná el acto de cierre de las jornadas de interacción con jóvenes organizada por Scholas Ocurrentes. Contó con la participación José María Corral, director de la entidad internacional y de la directora ejecutiva de Scholas Argentina, Natalín Faravelli, además de autoridades municipales, provinciales, universitarias, gremiales e invitados.El encuentro de jóvenes se realizó en el camping de la Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina (ATSA). Este modelo de encuentro es el primero que realiza Scholas Occurrentes. Precisamente cuando se hace referencia a experiencia fundante es porque los encuentros habituales están orientados a estudiantes secundarios y, en este caso, estuvo dirigido a jóvenes de 18 a 25 años.En diálogo con, José María Corral, director de Sholas Ocurrentes, recordó que hace poco tiempo cuando vino a Paraná, antes de partir a Roma, “estuve reunido con empresarios, sindicatos, la Iglesia, otros cultos y se habló mucho de cómo hacer un compromiso para adelante, trabajando juntos, esto que habla el Papa de la Cultura del Encuentro”.“Entonces se decidió hacer una primera experiencia, más allá de los papeles, donde los jóvenes, que representan sectores tan diversos, puedan compartir juntos una semana”, indicó.Sobre la actividad, explicó que “los chicos pudieron vivir juntos, hicieron un trabajo con máscaras y vieron que detrás de cada, que representan los sectores, hay un rostro humano que está pidiendo, como dice Francisco, salir juntos adelante”.“Hay mucho dolor y no hay que ocultarlo, hay que mostrar el rostro real de los jóvenes. Hoy se habló de intento de suicidio, y hubo chicas que contaron sus experiencias, se habló de cosas reales, de lo que comúnmente no estamos acostumbrados. Los jóvenes necesitan ser escuchados y nosotros como docentes aprender a callarnos”, dijo sobre la experiencia en la capital entrerriana.Paso seguido, Corral recordó que en su último encuentro con el Papa, éste le pidió transmitir a los jóvenes,y tienen que estar vivos y presentes y hoy lo estuvieron”.“Me voy lleno de alegría porque esta es la verdadera elección, cuando podemos estar juntos, mirarnos cara a cara, cuando los chicos pueden empezar a convivir siendo tan distintos. En Paraná estuvieron juntos muchos días, chicos de distintos sectores y con historias muy distintas, y aprendieron a convivir y ¿si ellos pudieron por qué no nosotros?”, se preguntó.Finalmente, y al ser consultado sobre qué opina cuando lo llamanCorral afirmó: “Francisco tiene muchos amigos en Argentina, más de un millón, yo soy simplemente un empleado”.