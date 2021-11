La obra integral de calle Gálvez estaría terminada en 30 días

Trágico hecho

Está a punto de culminar la obra de sistematización del Arroyo Antoñico, entre Avenida Francisco Ramírez y Calle Manuel Gálvez. El proyecto contempla la ejecución de nueva alcantarilla, construcción de conducto sobre cauce del arroyo, sistematización de desagües de calle y viviendas, restablecimiento de la conexión vial, seguridad en la circulación peatonal y readecuación de la iluminación.El intendente de Paraná, Adán Bahl, informó aque, dijo que durante los días de lluvia se controló la obra y aclaró que “funciona todo muy bien, y los vecinos pueden dar cuenta de ello”.Bahl indicó que la obra contempla además del asfalto, canalización del agua, desagües hídricos, iluminación led. “Originalmente el presupuesto era de 39 millones de pesos y está financiada por el Gobierno Nacional”, añadió el presidente municipal.Sobre los plazos de la obra, indicó que “en este momento se está terminando de pavimentar calle Manuel Gálvez y la obra estaría terminada en unos 30 días”.Por su parte, la viceintendenta, Andrea Zoff, dijo que tras trágico accidente donde perdió la vida Fiorella Furlán, el municipio se comprometió a realizar la obra. “Queríamos hacer algo que transforme de manera integral la zona, se trata de un barrio completamente nuevo y están todos contentos”, sumó“Años padecimos los desbordes del arroyo y ahora tenemos tranquilidad porque los días de lluvia era una trampa mortal”, dijo una vecina.La obra de un puente alcantarilla en calle Manuel Gálvez casi Ramírez, está proyectada en el lugar donde en diciembre de 2019 perdió la vida Fiorella Furlán, cuando su auto cayó al arroyo y fue arrastrada en medio de la crecida del Antoñico producida por un fuerte temporal.El sábado 14 de diciembre por la tarde, Fiorella perdió el control de su vehículo cuando transitaba por calle Gálvez; el nivel del arroyo había crecido hasta superar el puente, y en el intento de retroceder, fue arrastrada por el caudal. Fue encontrada tres días después en Bajada Grande, a 10 kilómetros de ese lugar. Apenas se produjo el fatal accidente, los vecinos advirtieron las deficiencias de una obra realiza hace 10 años, y que sus reclamos desde hacía tiempo, nunca fueron atendidos. Frente a esta situación, se planificó la concreción de una nueva obra.“Siempre respetamos el derecho a hacer paro, pero no pueden pedirnos que se pague un día que no se trabajó, es algo que vamos a discutir en otras instancias”, sentenció.Asimismo, destacó que con los sindicatos están “en dialogo permanente, tenemos instancias donde abordaremos muchos temas sobre el personal, como el pase a planta permanente y vamos a establecer una mesa en paritarias”.Y declaró: “vamos a establecer una regla en función de diferentes parámetros, como el personal que no tiene faltas y posee un buen concepto de su jefe inmediato, etc”.