El municipio asegura que las áreas neurálgicas “funcionan con normalidad”

Las áreas neurálgicas de la Municipalidad de Paraná, “están funcionando con total normalidad”, informaron desde la comuna. “El paro de los gremios APS y ATE no se siente ni reciente los servicios esenciales”, remarcaron a través de un comunicado.En detalle, se informó que en Servicios Públicos casi no hay personal plegado a la medida de fuerza. La recolección de residuos es normal, las cuadrillas de parques y paseos trabajan con normalidad.En Obras Sanitarias, las cuadrillas operativas están en la calle, prestando tareas. Lo mismo sucede en Conservación Vial, con cuatro cuadrillas operativas haciendo bacheo y con la planta asfáltica produciendo.En Obras Públicas, la labor es normal; y similar es el panorama en Tránsito.“Todas las áreas operativas están trabajando; en el único lugar en el que sí se resintió (el servicio por) la medida fue en la unidad de Barrido de la zona centro, pero no representa más de 5% del personal siendo que los trabajadores de la Secretaría hacen a prácticamente el 50% del total de la planta municipal”, comunicó ael titular de la secretaría municipal de Servicios Públicos, Emanuel Redondo.Y agregó: “Las organizaciones gremiales que organizaron el paro, ATE y APS, gran parte de sus afiliados atiende en las áreas administrativas que son las que se están resintiendo un poquito”, comentó al respecto.En la oportunidad, Redondo dio cuenta de la poca adhesión a la medida de fuerza por parte de los municipales. “En la Secretaría de Servicios Públicos, donde prestan servicio unos 2.300 empleados, no representan más del 5% los que acataron el paro”, estimó.“Ayer y hoy las actividades han sido normales y, por lo que charlamos a diario con los empleados, mañana prestaríamos los servicios de manera normal”, anticipó en relación al paro de 48 horas al que convocaron ATE y APS.