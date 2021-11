Covid-19: más paranaenses completan esquemas de vacunación con Sputnik V

Avanza la vacunación contra el coronavirus en Paraná. Para este jueves en el hospital De La Baxada estaba prevista la aplicación de 1.250 segundas dosis de Sputnik V a quienes recibieron el turno previo; fueron citados quienes no habían aceptado la combinación con Moderna y habían sido inoculados con el primer componente antes del 2 de septiembre.En tanto, desde las 10.30 se vacunará a 600 adolescentes de entre 12 y 17 años con primeras dosis.En la oportunidad,rescató el testimonio de quienes esperaban en la fila para completar sus esquemas de vacunación contra la pandémica enfermedad.“Todos deberíamos vacunarnos porque es un bien para uno mismo y para los demás”, recomendó un hombre que había decidido “esperar para vacunarse, porque al principio no estaba seguro”. “Y ahora sí”, sentenció.“Tenía un poquito de miedo a vacunarme, pero es importante hacerlo y me decidí”, aseguró una mujer al revelar que cambió de opinión “por todas las personas que ya se vacunaron”. “En mi familia ya están todos vacunados”, destacó.“Para prevenir”, dijo un hombre que aceptó inocularse contra la pandemia enfermedad.