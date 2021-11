Municipales marcharon por salario: Bahl dijo que pagará “los días trabajados”

Bahl pagará los días trabajados

Municipales nucleados en Obras Sanitarias, ATE y APS se movilizaron este miércoles a la Municipalidad de Paraná en reclamo de una recomposición salarial; y para este jueves y viernes está previsto un paro de 48 horas sin concurrencia a lugares de trabajo. Al respecto, el intendente Adán Bahl adelantó que pagará los días trabajados.El prosecretario gremial de ATE, Roberto Alarcón calificó aa la movilización de “multitudinaria”. “Es clave el mensaje al Ejecutivo que tiene que llamar al diálogo, la única forma con que se destraba esto es con una recomposición salarial seria”, apuntó.En la oportunidad, ratificó el paro de 48 horas sin concurrencia a lugares de trabajo para este jueves y viernes. “Al intendente le decimos que no alcanza el 20% porque queda muy achatado en el sueldo básico, por eso le pedimos que mejore la recomposición salarial de forma urgente, porque no podemos esperar al año próximo. Ahora tenemos que empezar a discutir esa recomposición salarial”, sentenció.Respecto a la huelga, Alarcón solicitó “el acompañamiento de todos los sectores municipales porque tiene que ser importante el acatamiento para que el Ejecutivo sienta la bronca y la disconformidad que demostramos en la calle”.Por su parte, el secretario Gremial de la APS, Ariel Garay, remarcó: “La mayoría de los trabajadores está disconforme con este mentiroso 20% que anuncia el intendente siendo que apenas llega a un 17% mientras el empleado no puede llegar a fin de mes”.“Un empleado que el lunes debería festejar su día, no lo hará porque no le alcanza para llegar a fin de mes; le pedimos al intendente que vea la posibilidad de dialogar con todos los gremios y no haga monólogos porque lo que nos dio no alcanza para vivir”, agregó.En la ocasión, Garay denunció “aprietes” a los trabajadores municipales, los que les dicen “que les descontarán lo de fin de mes y lo de los 15”. “Al intendente lo escuchamos decir que es democrático y que respeta las decisiones de los sindicatos, pero con esto queda evidenciado que la democracia para él es de la boca para afuera”, reprochó el gremialista.“A comienzo de año se dio un aumento remunerativo del 25% y en la última reunión paritaria se ofreció un 15%, lo que hace un 40% anual, más un 5% que habíamos ofrecido pagarlo desde enero; a raíz de la solicitud de Suoyem, ese aumento se pagará por complementaria y el aumento de octubre es de un 20%, el que también impactará en los pasivos y en el aguinaldo”, explicó ael intendente Adán Bahl.Respecto a la medida de fuerza de los municipales, el intendente sostuvo que los servicios esenciales están funcionando: “Por lo que el vecino paga sus impuestos para que el empleado trabaje”.“Hay otro sector que plantea otro tipo de situaciones, nosotros los respetamos y no tenemos ningún tipo de inconvenientes, pero eso no implica pagar por un día no trabajado. Respetamos el derecho a parar y seguimos gestionando para tener cada día la ciudad más linda”, cerró el mandatario municipal.