Cartoneros exigieron la entrega de galpón para trabajar en mejores condiciones

Cartoneros, recicladores y carreros realizaron una protesta para exigir la entretega de un galpón para acopiar materiales.“Hace más de dos meses que el municipio nos prometió un galpón porque en el que estamos, en calle Sebastián Vázquez 333, está desbordado y somos más de 200 familias las que trabajamos de esto y necesitamos un espacio porque estamos trabajando de la peor manera”, expresó una de las presentes Celia Almada, aEn este sentido, destacó que el galpón que les iban a otorgar se encuentra frente al CIC de la Floresta; “falta firmar un comodato desde el municipio a la provincia y no se está llevando a cabo”.Según detalló por la falta de espacio “no podemos juntar vidrio, solo buscamos plástico que se vende a 40 pesos el kilo; el cartón 22 pesos el kilo; además juntamos aluminio, papel, etc”.Por su parte, Leticia de la Federación de cartoneros, sumó que “somos unos 200 cartoneros que vivimos el día a día y ahora no podemos sumar a mas compañeros porque no tenemos más lugar para guardar los fardos de cartones”.“Exigimos que se nos reconozca como trabajadores de la economía popular y que nos den una respuesta sobre el galpón que necesitamos”, indicó y sostuvo que “con este nuevo espacio podremos ayudar a más personas y sacar a los trabajadores del volcadero que la están pasando muy mal”.Sobre las tareas que realizan diariamente, Almada detalló que también trabajan con dos vecinales donde realizan una recolección diferenciada los jueves y “es por eso que pedimos una solución urgente para trabajar más y mejor”.Leticia explicó que muchos de los cartoneros “tienen el Plan Potenciar Trabajo y es una tarea que hacemos con todas las cooperativas para ayudar a los trabajadores; hay mucha diferencia entre los que venden cartones a precios de industria y los que venden en el volcadero”.