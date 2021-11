Entrerriano se recibió y dedicó su título a Lali Espósito: qué dijo la cantante

Lo que genera Lali Espósito a toda una generación difícilmente sea igualado por otra personalidad del espectáculo. Desde sus inicios en la actuación, la artista pop supo ganarse el corazón de millones con cada uno de sus papeles. Niños y adolescentes de toda una generación mantienen un fanatismo que se hace notar en las redes sociales. En las últimas horas, la exjurado de “La Voz Argentina” fue sorprendida por un fanático que le dedicó un importante logro en su vida.Juan Manuel Fernández, es de Paraná y estudió en la Universidad Nacional del Litoral, donde se recibió de abogado y le dedicó su logro a Lali. El graduado en la carrera de Derecho compartió en su cuenta de Instagram las imágenes del festejo junto al típico cartel de egresado y una gigantografía de la cantante argentina.“Nací con brillo, pero sin dinero, para ganarme solo el mundo entero” dice el cartel de graduado de Fernández. Y en su publicación agregó: “Lali, si necesitas un abogado, aquí estoy. Los honorarios serán 2 horas de show completo”.“Felicitaciones. Te leí, me emocioné y me dio alegría tu alegría. Gracias por hacerme parte de tu vida y de tu logro. Dale con todo” le comentó Lali Espósito en su publicación. Y en sus redes sociales, la artista compartió una historia de Instagram junto a la foto del graduado y escribió: “Y sí. Nacimos con brillo, pero sin dinero, por eso laburamos fuerte. Qué emoción formar parte (sin saberlo) de tu vida y de tus logros. Gracias por tu emoción y amor. Felicitaciones abogado”.El posteo, asimismo, cosechó una enorme cantidad de me gusta y gracias al saludo de Lali, varios internautas decidieron celebrar su logro mediante los comentarios, donde manifestaron toda su alegría por el logro obtenido.En el resto de las imágenes se puede ver al graduado posar en las escaleras de su Universidad junto a amigos y familiares.