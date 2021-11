Grieve: “Aumentó la ocupación de camas por patologías comunes y accidentes”

El jefe de terapia Intensiva del Hospital San Martín de Paraná, Guillermo Grieve, dialogó cony brindó detalles de la ocupación de camas en el nosocomio de la ciudad.“Aumentó el índice ocupacional de camas, pero con patologías comunes y creció el número de patologías que no queríamos como los accidentes de tránsito”, expresó a este medio el especialista.En un informe detallado sobre la ocupación de camas por accidentes viales, Greive indico: “en un primer momento pasamos de un 10% a un 50% de internaciones, pero ahora estamos en un 30%. Había aumentado el índice de accidentes de autos, y ahora aumentó el de motos”.El jefe de Terapia Intensiva, indicó que también se dio un “aumento de las patologías comunes. Los accidentes cardiovasculares crecieron mucho en este periodo, además que se reprogramaron las cirugías complejas que había quedado suspendidas. El índice ocupacional pasó al 90%, pero no por casos covid”, aclaró.Al respecto, comunicó que “actualmente no se registran pacientes por coronavirus internados en terapia ni en la guardia. Pero si aumentó el número de hisopados y eso quiere decir más casos comunitarios, pero no de pacientes que necesiten estar internados”, explicó.Sobre la variante Delta, manifestó que “en tres meses se dio un aumento importante en Buenos Aires y Capital, entonces debemos seguir cuidándonos y esperar para ver qué sucede en diciembre”.