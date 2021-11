Julián sueña con viajar al mundial de natación de sordos: cómo colaborar

Carlos Scocco, entrenador del Atlético Echagüe Club

“Me gusta crol y pecho”, indicó a, Julián, que entrena en el Club Echagüe desde hace ocho años, según detalló., manifestó que esta es “una experiencia más en este deporte que me ha tocado vivir. En la parte formativa siempre he tenido chicos, y por fuera de los chicos convencionales, ahora está Julián con el que hemos apostado por este viaje, por todo el reconocimiento a todo lo que él hace, porque se lo merece”.Con sus pares, fuimos a una concentración donde se les hizo un testeo y Julián quedó nominado para ir a este evento tan importante”, aseveró.“Él tiene 12 años, y la connotación especial es la proyección que tenemos con él para el 2023, que se hará el campeonato del mundo de pileta de 50 metros, en Argentina. Hay muchas esperanzas con ese torneo, por eso es fundamental ir aquilatando experiencia”, dijo el entrenador del chico.Asimismo relató: “La Confederación y la Subsecretaria de Deportes le dan a él lo que necesita para viajar. A quien no le dan es a mí, y él necesita ir acompañado.Y si no iba alguien del club, quizá Julián no iba a poder asistir, porque su familia iba a estar preocupada”.Su madre, Mariela dijo estar “súper orgullosa” con esta nominación para su hijo. “No lo esperábamos, si bien había tenido entrenamientos con la preselección no pensábamos que siendo tan chico iba poder llegar a semejante torneo, así que estamos súper orgullosos y felices por Julián”, confió la mujer.Para sumarse a la iniciativa de aportar “un granito de arena” para que Julián viaje, pueden comunicarse al teléfono 3434597277.