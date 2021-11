A 13 años del fallecimiento de Guadalupe Duré: recuerdo y homenaje de su madre

“Ya a mi hija no la tengo para abrazarla, para decirle que la amo”

Su mamá, Soledad Correa

8 cerca de las 6.20, en avenida Antonio Crespo de Paraná, debajo del puente de la ruta de acceso al túnel subfluvial, fallecieron dos adolescentes. Allí, un Peugeot 205 que se trasladaba hacia la salida de Paraná, embistió el guardarrail, lo pasó por encima y colisionó la columna del puente.Según la investigación, poco antes de la tragedia un grupo de chicas subió al auto de José Dalmasso, quien las había invitado a llevarlas hasta su casa, en el barrio Nueva Ciudad. Al parecer, el joven que entonces tenía 27 años, habría intentado pasar a un camión, y en la maniobra perdió el control del rodado y colisionó. Como consecuencia, falleció en el acto Hilda Guadalupe Duré, de 15 años, y Valeria López, de 13, falleció a poco de ingresar al hospital San Martín., aseveró a: “Pasaron 13 años de su fallecimiento. En 2011 hicieron un placita en homenaje de mi hija. El dolor no se va nunca, pero se aprende a vivir con esto”.José Dalmasso, quien conducía el auto que colisionó el 2 de noviembre de 2008 en el rulo del túnel y provocó la muerte de Guadalupe Duré, de 15 años, y Valeria López, de 13, recibió en juicio abreviado, la pena de dos años de prisión efectiva.“Él se ofreció a llevarlas, les dijo que no conocía Paraná, les dijo que quería conocer la costanera. Se sabe que no se debe subir al auto de un extraño, pero esa era la manera que esta persona usó para convencer a las chicas de llevarlas. Eran las 6:20 ese día y recuerdo que yo ‘salté de la cama’ y empecé a llamar a mi hija, no me contestaba el teléfono”, rememoró.La mujer regularmente ha ido, desde el momento del hecho, al monolito del lugar en dónde ocurrió el trágico suceso, a recordar a Guadalupe: “Ya que a mi hija no la tengo para abrazarla, para brindarle el amor y decirle que la amo, al menos voy al cementerio y al monolito, me siento allí, ‘hablo con ella’”, confió.Respecto de la causa civil, resaltó que “había cinco demandas y hasta ahora no ha habido sentencia. A mí la plata no me interesa, pero quiero cerrar ya el ‘capítulo’ y que mi hija pueda descansar tranquila. Con plata no voy a comprar la vida de mi hija, pero por lo menos que puedan cobrar los abogados, la plata que les corresponde pro el acompañamiento en juicio”.Al ser consultada, la mujer contó que el responsable de la muerte de las dos chicas “nunca” se comunicó con ella para pedirle disculpas, que no se lo ha cruzado, y que “el día del juicio dijo que lo condenaban por algo insignificante. Es decir, para esa persona, dos vidas eran insignificantes. ¿Qué más puedo esperar de una persona que habla de esa manera, cuando mató a dos criaturas?”.