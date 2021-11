Opciones y precios en florerías por el Día de los Fieles Difuntos

Paraná El cementerio municipal abrirá en horario corrido y se celebrará una misa

Se conmemora este martes el Día de los Fieles Difuntos, popularmente denominado Día de los Muertos, ocasión en la que se visita cementerios y se lleva flores a los seres queridos.recorrió las florerías próximas al cementerio municipal, desde donde contaron cómo viven esta fecha especial para el rubro.“Estuvo bastante movido a la mañana y al ser una fecha especial se vendió casi todo; tuvimos que pedir más mercadería para la tarde, que es el horario en el que más gente se acerca”, contó Alejandra desde una de las florerías ubicadas sobre calle España al final.“Para el Día de la Madre, a media mañana tuvimos que pedir más flores para hacer ramitos y al mediodía ya no teníamos más mercadería”, rememoró Alejandra al indicar que “los adultos mayores y grupos de jóvenes” son los que más visitan el cementerio “en familia”.La joven florista comentó que “las flores más vendidas son los claveles a 70 pesos cada uno y los ramitos de San Vicente a 300 pesos”.“Los ramitos estaban 250 pesos, pero incrementaron su precio por el Día de la Madre a 400 pesos, y ahora volvieron a bajar”, refirió al dar cuenta que la mercadería proviene de Santa Fe o Buenos Aires.En la oportunidad, Verónica dio cuenta de las dificultades que atraviesa el rubro. “La competencia desleal con los canasteros nos quita ventas, y el tiempo tampoco ayudó porque llovió”, comentó. Y agregó: “La pandemia fue un golpe muy fuerte, la gente estuvo muy dolida por todo lo que pasó, y el cementerio estuvo cerrado durante tres meses”.“Los adultos mayores son nuestros mayores clientes y fueron los que más se cuidaron y no salieron, y otros ya fallecieron”, lamentó, además.Para la florista, este Día de los Muertos, “es una fecha en la que muchos aun no cobraron y además, cayó un día hábil; hubiera sido diferente un fin de semana”.La florista dio cuenta que muchos de sus clientes “están cansados de los robos” en el cementerio municipal. “Nos dicen `para qué voy a venir si me roban los floreros´, o hasta el cartelito que pegaron con cinta scotch; entonces la gente no quiere venir al cementerio municipal. Prefieren cremarlo y llevarlo al Solar del Río o al otro cementerio”, remarcó. “Las clientas nos dicen `estoy cansada de que me roben, no hay luz ni agua, y una mugre tremenda´”, cerró.