Ya vacunaron contra el Covid-19 a 200 niños en un centro de salud de Paraná

Vacunan contra el coronavirus a menores de 11 años en el centro de salud “Dr. Ramón Carrillo” de Paraná. El operativo se realiza de 8 a 14 y en lo que iba de la mañana, según supoya se habían aplicado 100 dosis. A los 21 días se los estará convocando para completar el esquema.“En un primer momento se vacunó a los chicos con patologías y este lunes comenzó la vacunación abierta para chicos de 3 a 11 años; no es necesario tener indicación médica, simplemente, hay que inscribirse en la plataforma de gobierno para que quede registrada la voluntad de vacunarse”, comunicó ala directora del efector de salud, Lic. en Obstetricia, Verónica Elcura. Y agregó: “En caso de no poder registrarse, deben acercarse al centro de salud donde los ayudaremos con la inscripción”.“Contamos con listado enviado por Salud de los chicos que se inscribieron a la página y la semana pasada se aplicaron 110 dosis; con las de este lunes serían 200 las dosis aplicadas y registradas”, indicó la epidemióloga Mariela Leiva.“Los padres deben acercarse con el DNI y la declaración jurada, pero debido a que muchos no sabían que debían descargarla o no tenían para imprimirla, la imprimimos acá y solo deben completarla”, explicó al aclarar que “tampoco tienen que traer el carnet de vacunas porque acá les damos el que es para coronavirus”.“La semana pasada, a los chicos con factores riesgo que no salieron de su casa, se les solicitó que traigan el carnet de vacunas para verificar que tengan esquemas completos”, indicó la epidemióloga.Respecto del operativo abierto de vacunación, Elcura expresó que “al ser sin turno, se vacuna por orden de llegada”. “En caso que no puedan inscribirse en la plataforma, asistan igual y acá los ayudamos a anotarse para que puedan acceder a la vacunación. Todos los chicos que vengan serán vacunados”, remarcó.En la oportunidad, se recomendó que “no mediquen previamente a los chicos; después sí pueden ingerir un paracetamol por los efectos adversos que son muy leves, como fiebre, dolor de cabeza, decaimiento”. “De los niños vacunados la semana pasada, ninguno presentó efectos adversos”, señaló Leiva.