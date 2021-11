Vacunación contra el Covid-19: aplicarán 3.000 terceras dosis en un día

Comenzó este lunes la aplicación de terceras dosis de la vacuna contra el coronavirus en el hospital De La Baxada de Paraná, registróPara la jornada se entregaron 3.000 turnos a personas mayores de 50 años que tengan colocados los dos primeros componentes de Sinopharm, a quienes se los inmunizará con Astrazeneca; la combinación fue autorizada por el ministerio de Salud de Nación.En la oportunidad,rescató el testimonio de quieres aguardaban en la fila para recibir el tercer componente de la vacuna contra la pandémica enfermedad.“Hace cinco meses me aplicaron la segunda dosis”, comentó un hombre que esperaba una nueva inoculación “porque es una garantía”. “Tuve coronavirus, pero la pasé bastante bien porque tenía las dos dosis de la vacuna”, indicó.Otra mujer se mostró “muy contenta” de recibir la tercera dosis “para ser libres nuevamente y salir a dos nosotros queramos”. La mujer, cuyos familiares están todos vacunados, prometió mantener los cuidados por la pandemia.“Somos muy privilegiados por esto”, valoró una mujer que, entre abril y mayo, había recibido la primera y segunda dosis. “Nos todos en la familia se vacunan porque no todos le tienen confianza, pero yo soy de riesgo y por eso me vacuno”, remarcó.Una mujer, en tanto, se mostró “sorprendida” por la convocatoria para recibir la tercera dosis. “El turno me llegó a las 6 y estoy muy feliz, porque si bien había escuchado que iban a aplicar terceras dosis, no pensé que fuera tan rápido”, animó.