Una calle de Paraná llevará el nombre del músico Ramiro Maradey

Luego de un largo camino desandado en el marco de los trámites administrativos, y pandemia mediante que alteró los plazos previstos originalmente, ya tiene estado parlamentario y se estima que en noviembre la actual calle Nº 1.631 -ubicada en jurisdicción de la vecinal De las Américas– será identificada con el nombre de Ramiro Maradey, reconocido exponente y referente del rock paranaense y exlíder de la banda Acólitos Anónimos. La arteria se ubica entre calles Crisólogo Larralde y General Artigas de la capital provincial.



La decisión obedece al empuje colectivo de la comunidad, y en particular del mundo del rock y la cultura paranaense, junto con el respaldo de los vecinos de esa zona sur que pretenden que las arterias cuya denominación hoy siguen siendo números, sean paulatinamente nomencladas con músicos nacionales o locales.



Gustavo Cerati fue el primero en la vecinal, y justamente Ramiro Maradey estará junto con el exlíder de Soda Stereo.



La particularidad del trámite hoy en el Concejo Deliberante es que cuenta con el aval de más de 5.000 firmas, para ser presentado mediante el instrumento denominado Iniciativa Popular.



Finalmente, acompañada la idea en forma unánime por los distintos bloques, el tema será tratado en estos días en comisión de Nomenclatura, y con dictamen será tratado en el recinto, para darle sanción como ordenanza. Sobre la celebración de la institución del nombre Julio Soñez, integrante de la banda Acólitos Anónimos y uno de los impulsores de la idea, manifestó a Uno su satisfacción por el avance de la propuesta legislativa, y adelantó que están en los preparativos para una jornada de celebración de la institución del nombre.



“Tenemos varias cosas en mente, aunque se irá confirmando con el paso de los días y cuando esté sancionada la norma. La idea es que toque Acólitos Anónimos, y haya grupos invitados de la ciudad y de afuera, y amigos de Ramiro”, contó el bajista.



Recordó los trámites que debieron sortear por los inconvenientes de la pandemia, y adjudicó que sin este período de Covid-19, las firmas hubiesen sido muchas más. “De todos modos, nos confirmaron los concejales que fue la iniciativa que más votos ha tenido desde la implementación de la Iniciativa Popular”.



La recolección de firmas comenzó al cumplirse el primer aniversario del fallecimiento de Maradey. En la norma actualmente en comisión de Nomenclatura se hacer referencia: “Responde al legítimo interés social, en este caso por la reivindicación a nuestros artistas locales”. Quién fue Ramiro Maradey Ramiro Maradey falleció el 2 de febrero de 2018. Artista, músico y compositor, que contribuyó a la cultura local, regional y nacional, se hizo un lugar destacado como referente del rock paranaense. Su trayectoria artística es inseparable de la historia de la banda que integró, Acólitos Anónimos, creada en Paraná el 10 de enero de 1989.



Fue un gran artista y militante, en sus letras quedaron claramente expresados su sensibilidad, su compromiso social. Además de canciones, Maradey escribió cuentos que nunca publicó pero que serán atesorados por su familia. Fue jurado de los Premios Escenario de Diario UNO y recibió, junto a la banda, el premio Escenario por el disco Insano en 2006.



“Con Acólitos, Ramiro desplegó su mayor potencial como músico, tomando parte en los escenarios locales, provinciales y nacionales. Él y su banda sostuvieron a través de alrededor de 30 años un compromiso inclaudicable con su música, sus ideales y objetivos, y con la comunidad en la que crecieron. Desde allí dieron lugar a una importante producción de gran calidad artística”, recuerda.



La banda liderada por Ramiro se convirtió rápidamente en parte de la escena paranaense, muchas veces realizando presentaciones de manera solidaria, siempre brindando apoyo a lo local y brindando su compromiso con las causas importantes de la comunidad.



Entre los hitos de la banda Acólitos Anónimos, a poco de haberse creado, en abril de 1989, la banda grabó su primer demo compuesto por dos temas: Amor Imaginado y Si pudiera contarte. Ya en diciembre del 1992, Acólitos grabó su primer trabajo discográfico en los estudios La Vitrola Récords (Paraná) y Santa Fe Recording (Santa Fe). En julio viajó por primera vez a Buenos Aires para participar del Concurso Second Band Quest, organizado por la Fundación Yamaha. Durante 1994 llevó adelante la gira denominada Summer Tour por las ciudades más importantes de la costa del Uruguay, que luego desplegó por el resto de la provincia y Santa Fe.



En 1995, grabaron en el estudio Santa Fe Recording el máster de su segundo disco, esta vez, en formato digital. Este álbum, editado en forma independiente en 1997, les dio una gran repercusión a nivel provincial, nacional e internacional. Entre 1999 y 2001, el grupo se recluyó en su propio estudio de grabación, Nightrider, para registrar Lobos, un disco con letras intimistas, música sólida y con arreglos sutiles.



En 2002 el grupo tuvo una nueva posibilidad en los escenarios porteños al participar en el evento internacional, Cavern Festival, organizado por el mítico bar The Cavern Club, en el que compartió actuación con otras 170 bandas del resto del país, y fue seleccionado en el quinto lugar. En octubre fueron invitados por The Cavern para realizar un concierto exclusivo.



Durante la tercera edición del Cavern Festival, en 2004, conocieron al líder de la banda de blues La Mississippi, Ricardo Tapia, quien se convirtió en padrino del grupo, lo cual le dio un importante impulso. Producto de ello, entre diciembre de 2004 y marzo de 2005, Acólitos registró en los estudios Galápagos (Map. Fed.) Insano editado y distribuido a nivel nacional por el sello EPSA Music, en febrero de 2006. Se hace mención también a su compromiso con la sociedad, la defensa de la democracia, los valores ciudadanos y los derechos humanos. Ello hizo de la banda una fiel participante en eventos como Música X la Identidad, o la Fiesta de la Democracia, en 2012, con el cierre de La Mancha de Rolando. El 27 de diciembre de ese mismo año, junto a Ignacio Copani, formaron parte de la vigilia frente al Tribunal Federal de Paraná en vísperas de la lectura del fallo de la causa Harguindeguy.



El 10 de agosto de 2016, Pulpo se lanzó mundialmente a través de las tiendas y servicios de streaming de mayor popularidad: Spotify, Deezer, Apple Music, Napster Youtube y tiendas como Amazon, ltunes o Google Play tienen disponible el disco, se detalla en los fundamentos de la petición. (Uno)