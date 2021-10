“Jornada especial” en Puerto Viejo: vacunaron a niños de 3 a 11 años

Valeria Rodríguez Alcántara, pediatra y directora del Centro de Salud de Puerto Viejo

Paraná Más paranaenses recibieron su dosis contra el covid en jornada abierta



Silvia Farías, enfermera y vacunadora del centro de salud

La jornada de vacunación para niños de 3 a 11 años se llevó adelante en el Centro de Salud de Puerto Viejo, este sábado por la mañana.contó aque la de este sábado “es una jornada especial” porque el objetivo fue que “la mayor parte de la comunidad para acercarse a recibir la vacuna, en el grupo de 3 a 11 años”.Dijo que buscaron que la vacunación sea “ágil, dinámica, que los chicos no tengan que esperar en un día de calor. Quisimos poner un poco de diversión, para que los chicos no se asusten y vengan a adquirir este derecho que tienen, por elección voluntaria”. Aprovecharon la celebración “por Halloween”., destacó que “es emocionante este tipo de jornadas, quizá porque estamos todos ansiosos de que salgamos pronto de todo esto y lo hacemos con mucho compromiso”.Manifestaron que a la inoculación le agregan “sonrisas, alguna sorpresita, la música para incentivarlos y que no tengan miedo”.“La población que aún no estaba inmunizada es la de niños y adolescentes; apuntamos a que completen sus esquemas todos los grupo etáreos. Pero ahora le toca a ellos, el poder llegar a la vacunación, que también les permite una escolaridad más segura, una relación con sus pares con una tranquilidad extra, ese es el objetivo”, aseveró la pediatra.