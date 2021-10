Calor sofocante: sensación térmica en Paraná llegó al mediodía a casi 35 grados

“No hay ola de calor”

Cindy Fernández, meteoróloga del SMN.



Cómo prevenir un golpe de calor

Cómo proteger a los niños del sol y el calor

Los adolescentes y adultos también deben cuidarse

Qué hacer ante un golpe de calor

; como si fuera una postal del verano.Todos estos días, la costa y las playas lucen una postal propia de enero; con mucha gente disfrutando parte del día sobre la arena.Según se prevé para nuestra provincia, lejos de aflojar el calor, se incrementará con el paso de las horas. Recordemos que, según lo indica el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), para este sábado se anticipa una temperatura mínima de 19º y una máxima de 35º. En tanto, para este domingo, se pronostican mínimas de 20 º y máximas de 34º.“Está haciendo muchísimo calor y de hecho se están batiendo un montón de récords desde el lunes”, señaló en diálogo con“Si bien estamos teniendo temperaturas máximas muy altas, las mínimas no están llegando a los umbrales para que se declare ola de calor”, explicó.Asimismo, explicó que se habla de ola de calor en “períodos cálidos que son excepcionales que ocurren menos del 10% de las veces durante el verano”.Respecto a las marcas térmicas registradas inusuales para la época, Fernández indicó que se produjo “una combinación de factores que hicieron que las temperaturas sean un poco más elevadas de lo que estábamos acostumbrados”.Entre ellos, destacó el cielo despejado y una masa de aire “muy cálida que está en la región y es muy seca, lo que ayuda a que las temperaturas aumenten rápido durante la tarde, pero también favorecen a que haya amplitud térmica durante el día, por eso no estamos hablando de ola de calor”.En el peor de los casos, se puede llegar incluso a tener cáncer de piel, cuyos casos aumentan cada año.Para prevenir malestares, la Organización Mundial de la Salud sugiere tomar algunas medidas y así estar protegidos de la radiación ultravioleta. En la misma línea, la Municipalidad de Rosario a través de la Secretaría de Salud emitió un boletín con distintas recomendaciones principalmente para evitar los golpes de calor que se dan con frecuencia debido a las altas temperaturas. Cabe destacar que los síntomas a tener cuando se está experimentando uno son: dolor de cabeza palpitante, náuseas, temperatura corporal elevada, confusión, pérdida de conciencia, respiración y pulso rápido y fuerte, piel enrojecida, caliente y seca. Para saber qué hacer ante esta situación, y sobre todo para prevenirla, una serie de consejos a seguir.Un factor clave en esta situación es el sol, por lo que hay que respetar los horarios en los que se puede estar al aire libre. Estar expuesto al sol entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde puede ser peligroso, debido a que los rayos suelen ser más fuertes en esos horarios, por eso es preferible evitarlos.Por otro lado, se deben aprovechar las sombras al máximo, en particular entre las 10 y las 16 para evitar efectos indeseados. Es necesario tener cuidado bajo qué sombra uno se protege ya que hay algunas que permiten el paso del sol y la resolana puede causar el mismo efecto. A su vez, utilizar anteojos de sol, gorras o sombreros siempre es recomendable para proteger ojos, rostro, orejas y nuca. Mientras más cubierto esté el cuerpo y más ancha y liviana sea la ropa, mejor.La base de un buen cuidado del sol es llevar puesto protector solar todo el tiempo, que posea filtro y cuyo factor sea superior a 30, cubriendo todo el cuerpo y reponiéndolo cada 2 horas debido que pasado ese tiempo se absorbe. Muchos piensan que utilizándolo no se "agarra color", sin embargo brinda un bronceado más parejo y más sano, no como las cabinas solares, con rayos que hay que evitar ya que son nocivos y su uso aumenta las posibilidades de contraer cáncer de piel.Por último, pero no menos importante, se recomienda tener siempre cerca una botella con agua, ya que aunque no se tenga sed nunca está de más un poco de hidratación, sobre todo para los niños y ancianos que son quienes sufren más el calor.Como se dijo, los más pequeños en el afán de estar chapoteando en la pileta no salen de ella ni piden nada para tomar, por eso es clave ofrecerles líquido como agua o jugo aunque no lo hayan pedido, siempre debe ser algo fresco, nada de cosas calientes ni pesadas. En cuanto a los más chiquitos, se recomienda ofrecer el pecho más seguido a los lactantes.A pesar de que alguno niños no son muy amantes del agua, hay que bañarlos frecuentemente para mantener el cuerpo mojado y fresco, así como hay que intentar que no corran demasiado sino que es mejor realizar actividades con el menor impacto físico posible.Por otro lado, en el caso de que sea necesario ir a hacer comprar con los pequeños, nunca dejarlos dentro de un vehículo estacionado y cerrado, el calor es demasiado y por la falta de circulación de aire puede darse un golpe de calor. Siempre es mejor llevarlos con uno protegiéndolo con gorros y ropa liviana de color claro.Nadie está exento de un golpe de calor, por lo que también hay recomendaciones para jóvenes y adultos.Una de las medidas que se recomienda es no consumir bebidas alcohólicas puesto que estas aumentan la temperatura del cuerpo y este tiende a perder más líquido de lo normal. En su lugar, beber agua o jugos aún no teniendo sed para mantenerse lo más hidratado posible. Asimismo, se aconseja ingerir frutas y verduras en lugar de comidas demasiado pesadas.En los horarios en los que más calor hace, si es posible, evitar realizar actividad física como algún tipo de deporte demasiado exigente o hacer demasiado esfuerzo, puesto que puede jugar en contra para la salud y puede llevar a causar algún mareo. Si se da esta situación, sentarse y descansar.Por su parte, es aconsejable que los mayores permanezcan en lugares frescos y ventilados con la menor cantidad de ropa posible, además de dejarles cerca líquido para que puedan hidratarse.En el caso de que alguna persona comience a manifestar los síntomas de golpe de calor mencionados anteriormente (dolor de cabeza palpitante, náuseas, temperatura corporal elevada, confusión, pérdida de conciencia, respiración y pulso rápido y fuerte, piel enrojecida, caliente y seca) es necesario alejarla del sol y llevarla a un lugar más fresco donde se le ofrece agua para tomar y también para mojarse el cuerpo, ya que es lo que este desea en ese momento. Es necesario quedarse cerca del afectado para asistirlo en cualquier situación.Lo más importante en este momento es no brindar medicamentos antifebriles ni friccionar la piel con alcohol, sino que si los síntomas persisten, llamar o acudir a un médico siempre será la mejor opción para que este brinde las indicaciones adecuadas para sobrellevar el golpe.