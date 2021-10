Vacunación a niños

El Plan Rector de Vacunación Covid-19 en Entre Ríos, avanzó esta semana, con la inmunización a los distintos grupos etarios. Este sábado se llevó a cabo en la capital entrerriana, una jornada abierta de vacunación para residentes de Paraná y fue sin turno previo. Estuvo destinado a personas mayores de 18 años y el operativo de vacunación se desarrolló en complejo Escuela Hogar.“Estamos contentos porque cada vez viene menos gente y eso quiere decir que la mayoría de la población ya recibió la vacuna”, dijo la supervisora de los agentes sanitarios, Vanina Molina, aEn este sentido, destacó que las personas que asistieron explicaban que “antes no se decían sobre la vacunación y ahora se quieren vacunar”. Además, sumó que muchos son adolescentes que recién cumplieron 18 años y no se habían anotado en la plataforma.“Fue muy rápido la vacunación y antes no me quería vacunar pero mi mamá me pidió que me la aplique”; dijo un joven.La especialista instó que a todos los padres lleven a los pequeños a vacunar contra el coronavirus a los centros de salud: “Se va a ser de manera espontánea y no necesitan tener un factor de riesgo, solo tienen que llevar el consentimiento firmado y el carnet de vacunas”, aclaró.En sintonía con esto, contó que cuando aplican la dosis contra el covid también controlan que el calendario de vacunación y de ser necesario les solicitan que se pongan al día con las vacunas de calendario: “A la del covid se las aplicamos igual y recomendamos que controlen a los niños con las dosis obligatorias”, culminó.