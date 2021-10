Hace 47 años que es gomero y asegura que “el trabajo dignifica y es lindo”

En una jornada de intenso calor en Paraná cuando la sensación térmica marcó más de 33º ,Elonce TV dialogó con José, un gomero que trabaja en el rubro desde hace 47 años y su oficio se torna muy arduo con las altas temperaturas.“No me cuesta venir aunque haga calor, el trabajado es algo que dignifica y es una de las cosas más lindas que tiene el ser humano”, reflexionó muy emocionado José aEl trabajador contó que es gomero hace 47 años: “Empecé a los 13 años y me enseñó todo mi padrastro; para mí significa mucho estar acá en este lugar tan importante”, valoró. José trabaja en una de las gomerías más emblemáticas de Paraná, que se encuentra en la esquina de las calles Sudamérica y Almirante Brown, la gomería Cachencho.“A Cachencho le costó mucho construir todo esto y es algo que valoramos, porque tenemos trabajo siempre”; sumó.Consultado sobre su labor diaria, el gomero reflexionó que “hoy todo cambio, antes nos reíamos y bromeábamos en el trabajo, pero ahora con los clientes hay que tener cuidado la educación no es la misma y se vive a otro ritmo, la gente está muy alterada”.“Lo más lindo de este trabajo es conocer gente, y que esté dispuesta a charlar”, reveló.“Ahora todo el mundo protesta, a veces nos demoramos unos minutos con cada trabajo y la gente se enoja y nos trata mal, pero no entienden que todos tenemos problemas y es difícil”. A pesar de los avatares de la vida diaria, José reflexionó que “trabajar es lo mas lindo”.