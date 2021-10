Bahl elevó al Concejo Deliberante el proyecto de Presupuesto Municipal 2022

Transparencia

Prioridad

Desglose

Participación por tipo de gasto

Finalidad del gasto

“La continuidad del plan de ordenamiento de la administración municipal, nos permite invertir los recursos de manera eficiente en pos de modernizar y transformar la ciudad a través de la obra pública y potenciar el desarrollo productivo para generar un circulo virtuoso que permita mayores oportunidades para nuestra comunidad”, destacó Adán Bahl sobre el proyecto que prioriza esos ejes además de la optimización permanente de los servicios que brinda el municipio. Asciende a 18.285.055.863 pesos. Se destacan los más de 8.455 millones de pesos destinados a obra pública, cuyo 50% corresponde a fondos propios.“Seguimos trabajando para que el Estado deje de ser un obstáculo para convertirse en un organismo ágil, atento y potenciador de nuestras fortalezas. La inversión pública que años anteriores demandaba la ciudadanía, hoy se traduce en un estado presente que trabaja mancomunadamente junto al gobierno provincial y nacional para generar la transformación de una capital de provincia como lo es nuestra ciudad”.El presupuesto es el principal indicador de la política a seguir por parte del Gobierno en cuanto a la obtención de ingresos y la realización de gastos. Se constituye, por lo tanto, como herramienta fundamental de gestión, transparencia y control.“El Proyecto de Presupuesto de 2022 es una marca inédita en materia de intervención real sobre la economía local; es así porque más del 57% del total del gasto (10.529 millones de pesos) van a ser ejecutados en programas dinamizadores de la economía y con derivación directa en la creación de puestos de trabajo; ya que en ese monto está condensada la inversión en Obra pública, Mantenimiento General y Señalización, Turismo, Ciencia y Tecnología y Promoción Económica”, detalló.Además, el intendente sostuvo que “en este proyecto está inscripta nuestra visión de la Paraná que soñamos, cada vez más sólida administrativamente, recuperada en su brillante patrimonio histórico, cultural y paisajístico, potenciada en sus múltiples vectores de desarrollo; como industria, comercio, educación, economía del conocimiento, turismo y tantas posibilidades al alcance de la mano. Nuestra tarea es poner en marcha un círculo virtuoso que ponga en valor nuestras fortalezas y nos permita recuperar la consideración de un territorio central en la organización de la Argentina; si ésa es la historia de la que venimos ahí es donde está nuestro horizonte”.En el caso del proyecto presentado por el Ejecutivo Municipal para el 2022, profundiza dos ejes: que el esfuerzo de los contribuyentes, además de seguir optimizando los servicios que presta el Municipio, se invierta de manera eficiente en modernizar y transformar la ciudad a través de la obra pública; y en potenciar el desarrollo productivo para generar un círculo virtuoso que genere mayores y mejores oportunidades de empleo. En ese sentido, prevé, por finalidad del gasto, que $10.529.772.562 se inviertan en el desarrollo de la economía.La presentación del proyecto de Presupuesto Municipal 2022 se da tras un primer año de gestión, el 2020, en donde se desarrolló un arduo trabajo de normalización y organización de la administración municipal en un contexto de pandemia mundial; y el presente año, 2021, en el que se han ampliado las acciones para constituir un Estado municipal presente, que preste servicios acordes a las necesidades y trabaje con una visión de futuro en el desarrollo de un Municipio ordenado y moderno.Hoy, a 18 meses del inicio de la crisis sanitaria y económica generada por el Covid 19, se comienza a percibir una salida con indicios de recuperación del entramado socioeconómico de nuestro país. El proyecto de Presupuesto de la Administración Pública Nacional presenta los supuestos de un crecimiento real del PBI en 2021 del 8%, lo que permite recuperar una buena parte de la caída generada por la pandemia, y, además, abre el camino hacia un crecimiento sostenido en 2022.En este marco, para la elaboración del proyecto de Presupuesto 2022, el Ejecutivo Municipal tuvo en cuenta las pautas macrofiscales del Gobierno nacional, según las siguientes variables:-Tipo de cambio nominal (a diciembre de 2022): U$S 1: $131,10.-Variación anual IPC 2022: 33%.-Variación real PIB 2022: 4%.El monto total de $18.285.055.863 se desglosa de la siguiente manera: $6.857.436.384 corresponden a recursos propios, $7.228.039.530 por coparticipación nacional y provincial, y $4.199.579.949 de fondos nacionales y provinciales con destinos específicos.Se remarcan, especialmente, los rubros Obra Pública, Sueldos, Bienes de Consumo y Servicios No Personales (gastos de funcionamiento), Subsidios y Otras Transferencias, Pago de la Deuda y Bienes de Uso.Del presupuesto total de $18.285.055.863, $8.455.463.397 tienen como destino la obra pública ($4.237.722.046 corresponden a recursos propios y $4.217.741.351 a fondos externos).Los fondos destinados a Personal, en tanto, suman $6.100.000.000, mientras Bienes de Consumo y Servicios No Personales insume $2.700.000.000.El rubro Transferencias prevé $ 568.714.577; Pago de Deuda, $330.877.889; y Bienes de Uso, $130.000.000.Al desglosar el Presupuesto 2022 según la finalidad del gasto surge que $10.529.772.562 se destinan al desarrollo de la economía, es decir inversión en obra pública; mantenimiento general y señalización; turismo; ciencia y tecnología; y promoción económica.La administración general prevé un monto de $2.898.544.556, mientras los servicios públicos directos –mantenimiento de paseos públicos, control de tránsito y transporte, y servicio social y cementerio– dispondrá de $2.188.047.231.A asistencia a la comunidad –salud, promoción y acción social, deportes, cultura, educación y asistencia edilicia urbana– corresponden $1.733.043.124.El resto se asigna a legislación ($431.293.967), deuda pública ($330.877.889) y fiscalización ($173.476.534).