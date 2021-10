Ejemplo de superación: padece parkinson y gracias a la fotografía salió adelante

Una historia que inspira

Fotografías destacadas

Anibal Collaud vive en Paraná y en el 2010 fue diagnosticado con parkison y ese momento marco un antes y un después en su vida.“En aquel entonces estaba ahorrando para comprarme una cámara de fotos y con la enfermedad pensé que no lo iba poder hacer debido a los temblores”, relató a“En medio de toda esta situación, le conté al médico sobre mi hobbie y el prácticamente me obligó a comprar la cámara, y con el correr del tiempo me fui perfeccionando y adquiriendo más equipos”, dijo Collaud.Además, contó que “con el correr del tiempo me amigue con la enfermedad, voy al médico y al kinesiólogo y puedo sobrellevarlo”.“Este hobbie me mantiene activo y formo parte de un lindo grupo de aficionados a la fotografía, cuando tomo fotos me siento bien y no tengo dolores, luego cuando llegó a mi casa sí, pero es todo de la misma enfermedad”, declaró.”, valoró el fotógrafo y contó que su fuente de inspiración es el río.A Aníbal la fotografía le regaló innumerables momentos y anécdotas, según contó “cada atardecer en Villa Urquiza es distinto y hermoso”. Añadió que disfruta mucho de sacar fotos en Puerto Sánchez y la Toma.“Hace poco le saque una foto a una niña que nunca la habían fotografiado, fue algo sorprendente”, sumó.Aníbal contó que con los años aprendió a sobrellevar la enfermedad: “Hay obstáculos que se pueden superar y eso es algo que aprendí”.Reveló que “hace unos días un hombre se contactó conmigo para contarme que también padecía parkison y quería hablar, entonces quedamos en reunirnos la semana que viene, hay que amigarse con la enfermedad”.Si bien Aníbal contó que no se dedica profesionalmente a la fotografía, tiene un ojo muy sensible y logra capturar imágenes muy impresionantes. Es por ello que una de una de sus fotos fue elegida para participar de una Muestra en el Archivo Histórico.“Se trata de una mujer que está en la Toma trabajando el río”, reveló y agregó que su pieza está expuesta en la Muestra “Más que mil Palabras”. Cultura del Agua.