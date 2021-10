Ante el calor, aparecen alacranes: dónde llevarlos en caso de capturarlos

Recomendaciones

Centros de recepción

¿Cómo saber si un alacrán es venenoso?



Los alacranes son de hábitos vespertinos y nocturnos. Prefieren lugares oscuros y húmedos. En las noches de calor es cuando más se activan porque salen a buscar alimento.que es utilizada para contrarrestar los efectos del veneno principalmente en niños.Silvina Saavedra, subsecretaria de Salud de la comuna de Paraná, comentó: “Los vecinos y vecinas pueden colaborar con la captura, sin ponerse en riesgo. Hay que ponerlos en un frasco con un algodón húmedo y en el transcurso de cinco días como máximo, deben traerlo a los puntos de referencia”.Durante el primer semestre se pudieron recolectar y enviar 130 ejemplares al Instituto Malbrán. De esta manera el Municipio colabora en la producción del antídoto.-Subsecretaría de Salud, Churruarín 709.-Subsecretaria de Ambiente, 25 de junio 72.-Dirección de Salud Animal, República de Siria 500.-Ministerio de Salud, área de Epidemiología, 25 de Mayo 138.-Hospital Materno Infantil San Roque, La Paz 435.-Hospital San Martín-Nodo Epidemiológico.-Centro de Salud San Martín, Barrio San Martín, teléfono: 4374519.-Centro de Salud Toma Nueva, Toma Nueva, teléfono: 4331612.-Centro de Salud Padre Kentenich, 1º Congreso Mariano Nacional 3057, teléfono: 4355200.-Centro de Salud Papa Francisco, calle 1346 y El Aguaribay, teléfono: 4397200.-Centro de Atención Primaria Dr. Arturo Umberto Illia, Barrio Paraná V. Cochrane y Artigas, teléfonos: 4201823/ 4201824.-Posta Sanitaria La Milagrosa, Francia y Las Magnolias, teléfono: 4205064.No todas las especies de alacranes son venenosas, la única especie venenosa se llama: Tityus trivittatus: se caracteriza por ser de coloración marrón claro, (foto izquierda), tener en el dorso de su cuerpo 3 bandas o rayas longitudinales más oscuras, las pinzas finas y alargadas y el último segmento de la cola con un aguijón y una púa, (lo que parece como dos espinas si se observa detenidamente).Su veneno es neurotóxico, produce dolores intensos y enrojecimiento en el lugar de la picadura, aunque también pueden no ser tan manifiestos. No obstante, su peligrosidad depende de diferentes factores: como ser, la edad del alacrán, su estado nutritivo, la época del año, la cantidad de veneno inyectado, la proximidad de la picadura a los vasos sanguíneos, y la susceptibilidad de la víctima, pudiendo ser muy grave hasta fatal en niños de corta edad (menores a 6 años) y ancianos.Hay otra especie de alacrán, Bothriurus bonaerensis, (foto derecha) muy frecuente que no es venenosa, y se caracteriza por tener coloración pareja, más oscura que la especie anterior, sin presencia de franjas, pinzas muy globosas o redondas, y un único aguijón en la cola.