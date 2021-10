Tras reclamo por calle Balbín, harán arreglos “con ripio que no levanta polvo”

Vecinos de calle Balbin cortaron ayer el tránsito vehicular desde avenida Zanni hasta Caputo para exigir el asfaltado de esa arteria. “Al problema lo tenemos hace más de 25 años y nunca logramos una solución”, había argumentado aun vecino de nombre Damián.que representantes del municipio se reunieron con los vecinos, a los que se les llevó una propuesta de mejora para la arteria y ellos estaban deliberando.“Desde el municipio creemos que es una mejora importante para la zona y se realizarán estos trabajos a la mayor brevedad posible”, informó al dar cuenta que se trata de “un enripiado con un ripio que no levanta polvo”.Se recordará que uno de los vecinos había asegurado que, en la zona, “el polvo es permanente”, lo que les impide vivir dignamente. “No podemos salir al patio, el estado de calle causa daños en los vehículos, muchos vecinos tienen problemas de salud y otros se tuvieron que ir por prescripción médica”, detalló ayer aSin embargo, Argento recalcó: “Desde el municipio damos respuesta a todos los reclamos y no es necesario cortar una calle porque eso perjudica a los otros vecinos; pueden pedir una reunión, porque todos los temas son tratados y se les da una respuesta en el marco de lo que realmente se puede realizar y lo que el municipio esté en condiciones de hacer porque, financieramente, las tramas viales son muy costosas y llevan un tiempo”.“La problemática en esa zona no es la obra sino el reducir la velocidad, que es algo con lo que nos encontramos en otros puntos de la ciudad donde el municipio mejora las trazas y se incrementa la velocidad de los vehículos”, apuntó el secretario municipal de Obras Públicas. Y agregó: “Tenemos que concientizarnos los automovilistas para reducir la velocidad y tener ese tipo de precauciones, que es lo que realmente da soluciones al problema”.En la oportunidad, Argento comunicó que “se avanza con la obra de bicisenda en la zona del Thompson para la conexión con la existente en Costanera y antes de que comience la temporada estival será habilitada para garantizar el circuito completo desde Costanera al Thompson”.Informó, además, que desde el municipio se gestiona la realización de una red integral de bicivías con conexiones dentro de toda la ciudad”.