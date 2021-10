Vacunación de 3 a 11 años: en breve se comenzará con el grupo sin patologías

Foto 1/2 Foto 2/2

La referente del Área de Atención Integral de la Niñez dependiente de la Dirección de Salud Materno Infanto Juvenil de la provincia, Valeria Rodríguez Alcántara, indicó a Elonce TV que ni bien se termine con la vacunación a menores contemplados en los grupos de riesgo, se comenzará con aquellos niños que no presentan patologías.



La funcionaria recordó que “es una vacuna de aplicación voluntaria pero la recomendación es que los chicos puedan acceder a esta vacunación”. Se aplican dos dosis de Sinopharm, con un intervalo de 21 días.



En tal sentido, puntualizó que “para los chicos que no son grupo de riesgo es importante acceder a la vacuna por dos motivos: uno para disminuir una presentación grave que el covid puede tener en cualquier niño aun sano, que es el síndrome inflamatorio multisistémico, y otro porque sumamos gente vacunada a la población”.



Paso seguido, recordó que los cuadros virales “leves no contraindican la vacunación, pero si hay un cuadro febril se esperan 24 horas”



Finalmente, Rodríguez Alcántara adelantó que “se está terminando con la vacunación del grupo de riesgo y se va a comenzar con el grupo que no tiene factor de riesgo. Para facilitar la vacunación es imperioso que los menores estén anotados en el registro para que el trámite sea más rápido”. Elonce.com