Vecinos cortan calle Balbin y exigen asfaltado: “El polvo es permanente”

Vecinos llevan a cabo un corte en calle Balbin para exigir que asfalten la arteria. El transito está interrumpido desde avenida Zanni hasta Caputo, supo“Se trata de una avenida muy importante y debe ser mejorada, nos autoconvocamos porque al problema lo tenemos hace más de 25 años y nunca logramos una solución”, dijo un vecino, Damián, ay e indicó que tomaron la decisión de cortar la calle ya que realizaron reclamos por diferentes medios y nunca fueron atendidos.“El polvo es permanente y eso nos impide vivir dignamente, no podemos salir al patio, el estado de calle causa daños en los vehículos, etc” Además, sostuvo que “muchos vecinos tienen problemas de salud y otros se tuvieron que ir por prescripción médica”.En tanto, otro de los presentes, sostuvo que “el corte va a seguir hasta que no den una solución, esta tarde a las 16 nos vamos a convocar en el lugar y lo invitamos al intendente que venga para comentarle sobre las inquietudes”.“El tránsito pesado es permanente y se genera una nube de polvo insoportable, es polvo fino y muy nocivo para la salud”, dijo y sentenció: “Todos pagamos los impuestos y no acostumbramos a realizar estos hechos pero necesitamos soluciones”