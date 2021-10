Vecinos de Los Berros piden la sanción de normativa para proteger sus viviendas

Vecinos de barrio Los Berros solicitaron ante el espacio “Voz y Opinión Ciudadana” del Concejo Deliberante de Paraná la sanción de normativa que proteja sus viviendas, las que están construidas en calle 832 y Lebensohn, en el límite de un monte nativo y detrás de un barrio privado.“Hay familias que hace 40 años viven en calle 832 y Lebensohn y ahora apareció el supuesto dueño de un monte aledaño a nuestros terrenos; y hay familias que quedaron fuera del polígono del Registro Nacional de Barrios Populares siendo que nuestra cuadra está protegida por la ley 27453 del RENABAP”, explicó la presidenta de la vecinal de Los Berros, Mara Robín.Y agregó: “Nuestros hijos construyeron en el fondo de nuestras casas, pero ahora resulta que algunos metros quedaron sobre un privado, un monte que hace 40 años no sabíamos que tenía dueño”.El RENABAP reúne información sobre barrios y asentamientos en proceso de urbanización con la finalidad de brindar servicios esenciales a quienes aún no han logrado acceder a los mismos. En octubre de 2018 el Congreso Nacional sancionó la Ley 27.453, que dispone la suspensión de todos los desalojos por cuatro años de los bienes inmuebles incluidos en el RENABAP, tanto los sujetos a expropiación, como aquellos de propiedad del Estado nacional.Son 30 las familias que tienen el permiso de uso de estos terrenos. “Desde 2007 tenemos el permiso de uso de parte de la municipalidad, por eso gastamos todo lo que conseguimos para construir nuestras casitas; antes vivíamos en ranchos”, contó Robín al agregar: “Ahora son seis familias las que están sobre unos metros del terreno privado”.Según sostuvo la mujer, las familias que allí construyeron “están en regla” dado que cuentan con pilares comunitarios y el aval de Catrastro. “Tenemos el pedido de extensión del polígono que nos protegerá de que nos puedan sacar de ahí”, agregó.De acuerdo a lo que expuso Robín, debido a esta situación, reciben “hostigamientos continuos, amenazas y la policía, continuamente, les pide los documentos”. “Queremos parar con eso porque estamos bajo una ley que nos protege y queremos que nuestros derechos sean válidos”, remarcó la vecinalista.“Nuestra intención es que el municipio desarrolle un proyecto de integración socio-urbana y que el monte sea declarado reserva municipal urbana”, informó la vecinalista aEs que según acusó, “los barrios privados de los alrededores, desde 2007, hicieron una zanja para que el agua desemboque ahí y nosotros nos inundamos; además, los tapiales de hasta tres metros de alto cortan la circulación de aire”. “Nuestro único refugio es el monte”, remarcó Robín.“Apelamos a la conciencia ambiental de cada concejal”, coincidió Ángel, otro de los vecinos de Los Berros. “Expusimos que el monte de arroyo Tuyucuá estaba protegido por una ley provincial que prohibía que se desmontara; pero todo eso fue arrasado por los loteos, por eso proponemos que en compensación se declare a ese monte como nativo y que la ley lo ampare”, indicó.“Que la municipalidad compense a los dueños y a nosotros por haber arrasado con todo el monte nativo que hay alrededor”, agregó Catia, una vecina más.“El municipio debe continuar el proceso por el cual ellos puedan regularizar sus tierras”, indicó la Arq. Clelia Zapata de la Asamblea Ciudadana Vecinalista. “Y la lucha por mantener ese monte nativo, es como tener un parque en la zona sur y que los ayudaría a vivir más desahogados”, agregó.Los vecinos de los Berros cuentan con el apoyo de la Asamblea Ciudadana Vecinalista. “Ellos están encerrados por un muro construido por los barrios privados”, apuntó la titular de la entidad, Alicia Glausser.En la oportunidad, Glausser reprochó el “desinterés” de los concejales hacia la presentación. “Sentimos una gran indiferencia de parte del Estado municipal hacia los vecinos; no sabemos si los concejales tienen conciencia de lo que es un ser humano, siendo que todos somos iguales. Ellos hacen la diferencia por el bolsillo, porque cuando son pobres no los tratan bien, no los dejaron terminar de leer el escrito que trajeron, ni siquiera miraron lo que repartieron. Son una elite que gobierna y que está muy lejos de lo que vivimos”, acusó.