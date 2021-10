“Para no correr riesgos”, comerciante cierra su local dos horas antes

Un comerciante de barrio San Agustín ase mostró “preocupado” por los recientes hechos de inseguridad acontecidos en la zona. Es que, esta madrugada, un hombre fue hasta la estación de servicios ubicada en calle Galán e Isidoro Rossi y amenazó de muerte al empleado si no le entregaba un paquete de cigarrillos. El hecho se da a una semana del millonario asalto a la sala de juegos , y por el cual hay tres detenidos con prisión domiciliaria y se investiga a un cuarto considerado como el entregador.“Está preocupante el barrio, pero gracias a Dios nada ha pasado a mayores”, coincidió otro comerciante y comentó que “la zona está iluminada”.“Cuando pasan, te dicen `dame algo´ y por ahí te amenazan diciendo `voy a volver´; es gente que pasa dada vuelta, por eso cierro temprano y no me quiero quedar hasta muy tarde”, remarcó el dueño de una rotisería de barrio San Agustín. Y agregó: “Antes estábamos hasta la 1 porque siempre se vende un poco más, pero tomamos la decisión de cerrar antes porque la noche es muy peligrosa”. “Preferimos cerrar un rato antes y no correr riesgos”, destacó.El trabajador, que hace 23 años tiene su local en San Agustín, comentó que “durante el día es bastante tranquila la zona”, pero de acuerdo a lo que explicó: “Tenemos que estar en alerta continuamente porque la situación está complicada económicamente para todos y tenés que andar con los ojos abiertos todo el tiempo; pasa cada carita que tenés que cerrar la puerta por un rato”.“El pasadero es de gente de otros barrios, que van y vienen por la sala de juegos, y están a la expectativa”, apuntó al dar cuenta que “muchos atracos para el robo de carteras y billeteras, de los que uno no se entera porque son robos menores”.