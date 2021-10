Video: Sofía Drei la joven promesa de la música cantó en Elonce TV junto a Valentín

Sofía Drei es una joven de 15 años que deleita a todos con su dulce voz acompañada de su guitarra. Es una promesa de música paranaense. Este martes, estuvo acompañada por Valentín Cabrera en el bombo.



La joven comenzó su carrera musical a los 7 años y a los 8 ya estaba arriba de un escenario. “Es algo que me encanta”, expresó a Elonce TV. La artista se mostró desenvuelta a la hora de entablar la entrevista, al respecto dijo “es algo que trabajo mucho. Son muchas horas frente al espejo hablando”.



Por su parte Valentín contó que es muy amigo de Sofi y que le hace “el aguante” en las peñas donde se presentan.



Sobre el folklore, Sofía dijo que “la semillita nació cuando aprendí a tocar guitarra. Se me inculcó mucho en el Instituto Raúl Vareli. Mis abuelos y mis papás también me influenciaron. Me gusta poder trasmitir la esencia de este género, dice y sienten mucho las canciones”.



El viernes 29, en el Sindicato de Empleados de Comercios se presentará junto a grandes artistas en el homenaje a Linares Cardoso. El sábado estará en Diamante en el mismo evento.



“El escenario para un músico es vital. Durante la pandemia yo ya me estaba enloqueciendo porque era algo que me gusta mucho”, contó.



Nota completa en el video.