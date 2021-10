Las postales de un día de primavera que parecen de pleno verano

Más calor

Tal como lo habían anunciado los pronósticos, se registran sensaciones térmicas elevadas que nos hacen olvidar que hace apenas un mes comenzó la primavera.La ola de calor se siente en gran parte del país y la ciudad de Paraná no es la excepción. Según datos brindados por el Servicio Meteorológico Nacional, en la tarde de este martes, las temperaturas superaron ampliamente los 30 grados y el termómetro se ubicó en los 34.7º.“Un día de calor se disfruta saliendo, haciendo actividad. Es un día hermoso y hay que aprovechar la costanera para caminar, tomar mate, correr, lo que sea”, expresó una vecina que caminaba junto a una amiga y una pequeña.Un grupo de amigas de Basavilbaso que estaban sentadas a la sombra de un árbol, no simpatizan mucho con el calor y afirmaron que “no fue un día muy grato, pero hay que buscar un lugar para pasarla bien”. Y dieron cuenta, entre risas, que la mejor opción para hacer frente a estas temperaturas es “estar adentro con aire acondicionado a full o en una pileta”.Un joven que se encontraba haciendo ejercicio junto a otras personas opinó que “hace calor, pero igual hay que moverse. Estamos a la sombra porque al sol no se puede estar y hay que mantenerse hidratado siempre, antes y después del ejercicio”.Asimismo, recomendó tener el repelente a mano “por los mosquitos y los insectos que son muy molestos”.Para este miércoles y jueves se esperan temperaturas que rondarán 35 grados; mientras que para el viernes y sábado se esperan máximas de 31 y 30 grados.