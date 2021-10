Ocasionaron destrozos en pileta de Escuela Hogar: “Es una tristeza enorme”

Malvivientes ocasionaron destrozos en la pileta de natación del Complejo Escuela Hogar de Paraná, donde funciona el Centro provincial de Educación Física Nº1 (CPEF). Ingresaron varios días y rompieron alambrados y toldos de los techos corredizos.“Es muy triste porque estas personas fueron ingresando por diferentes sectores y realizaron diversos daños”, dijo la directora, Nora Coronel, a EEn este sentido, destacó que es habitual que ingresen personas indebidamente, “se duchan en la pileta en horarios no permitidos, pero lo que más nos duele es que ocasionaron destrozos”“Desde el jueves que se puso en funcionamiento la pileta, fueron ingresando por distintos sectores los fuimos cubriendo con alambrado, pero este fin de semana realizaron diversos daños, rompieron los toldos corredizos, puertas y el alambrado perimetral”, explicó.Y resaltó: “Es una tristeza porque cuesta mucho poner en funcionamiento la pileta, es climatizada y si bien no tiene cobertura, fue muy complejo acondicionarla, pintarla y demás”. Coronel.“Duele mucho y genera mucha impotencia lo que ocurrió porque se trata de un espacio público y muchos chicos la única oportunidad que tienen para acceder a un natatorio es esta, no comprendemos porque la gente lo dañaría”.Consultada sobre la seguridad del complejo, Coronel, detalló que “hay dos policías para todo el perímetro, creemos que fue a la madrugada porque lo vimos cuando amaneció; necesitamos refuerzos de seguridad sobre todo el fin de semana cuando el movimiento dentro del predio es menor”.“Tratamos de ver el vaso medio lleno y destacamos la rapidez con la que condicionamos todo para que los chicos puedan de concurrir; ahora estamos celebrando el mes de la educación física y una de las actividades se basa en trabajar las formas físicas básicas en piletas y con envases de yogurt hicimos medallas para entregarles a los niños”, culminó.