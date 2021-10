Vacunación contra el Covid en Colonia Avellaneda: aplicarán 1500 dosis en un día

Avanza la vacunación contra el coronavirus en la localidad de Colonia Avellaneda a través de un operativo de inoculación que se desarrolla hasta las 13 de este martes en el predio del Prado Español. De acuerdo a los datos a los que accedióLa directora del centro de salud de Colonia Avellaneda, Marcela Retamoso, destacó ael acompañamiento del ministerio provincial de Salud para terminar de vacunar a los mayores de 18 años con primeras dosis. “Por más que enviemos mensajes de texto o difundamos por redes sociales, los vecinos no se enteran de las jornadas abiertas de votación y es por eso que acudimos al tradicional auto con megáfono para avisar que hoy se vacunaba a mayores de 18 años”, explicó.Según comentó, “los vecinos no se vacunaron antes por temor a las vacunas y después se dieron cuenta que no pasó nada; y por la disposición de que se pedirá el estar vacunado para ingresar a un club o un restó”.En la oportunidad, se informó quese enviarán los turnos por WhatsApp, por eso es importante que estén anotados en el registro de vacunación.porque si lo reprograman, “se torna difícil conseguir las vacunas”.y todos los hisopados realizados los miércoles y sábados han dado negativo. Incluso, el área de febriles y donde se consulta por síntomas respiratorios no está ocupada”, informó Retamoso.En la oportunidad,rescató el testimonio de algunos de los que aguardaban su turno en la fila a quienes se les consultó qué significaba iniciar el calendario de vacunación contra la pandémica enfermedad.“Hoy por hoy es como una obligación vacunarse porque hay lugares, como en el trabajo, que no te permiten… y aunque uno no quiera, se tiene que vacunar igual”, comentó una mujer que iba a recibir su primera dosis y era la única de la familia que faltaba vacunar.“En mi familia solo faltan los chiquitos y un adolescente”, señaló otra que no se había vacunado antes porque se había inscripto mal en el registro de vacunación contra el Covid-19.“En mi familia están todos vacunados, con primeras y segundas dosis”, mencionó un hombre que por cuestiones laborales no había podido inocularse antes.Otra joven que esperaba en la fila reconoció que “por miedo” no se había vacunado antes. “Además, porque es necesario, en todos lados te lo piden, y es para mayor protección”, destacó.“Había sacado turno pero no me habían llamado. En mi familia solo falta mi hija, porque es menor de edad y no sabíamos que había que sacar turno”, acotó un trabajador considerado del grupo de los esenciales mientras rigieron las restricciones por la pandemia.