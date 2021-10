“Sin expectativas” para la situación de empleados de Garbarino en Paraná

Las alternativas para el cobro de las indemnizaciones

“Sin expectativas”

. Desde el sindicato que los nuclea indicaron acuáles son las alternativas que se barajan para que los trabajadores accedan a sus resarcimientos, pero reconocen que la situación es “totalmente incierta”.el secretario general del Sindicato de Empleados de Comercio de Paraná, Daniel Ruberto. Según informó,De acuerdo a lo que comentó, los empleados de Garbarino, “hasta por una cuestión hasta psicológica, prefieren ser trabajadores a los que les deben el sueldo, a ser trabajadores despedidos que buscan trabajo; es una cuestión de ánimo”.“La empresa ha dicho que hará un plan de retiro voluntario por el cual ofrecen pagarles el 100% de la liquidación final y a partir del 1º de enero y en 24 cuotas el 245, que es una indemnización no ampliada al 100% como lo indica el decreto presidencial por la pandemia”, explicó Ruberto al manifestar cierta desconfianza hacia el ofrecimiento de la firma. “Los abogados y gerentes no están yendo a trabajar., acotó al respecto., pero eso debe decidirlo la Justicia”, informó Ruberto. Y agregó: “Se trabaja en esa posibilidad, que no lo puede hacer el sindicato, sino“Que alguien sea el depositario legal”, sostuvo el gremialista al dar cuenta de la estrategia que delinean los empleados con el apoyo del sindicato. “Pero esa es una cuestión que tiene sus vericuetos,, porque ya lo hemos visto en otras empresas”, reconoció.En ese sentido, comparó la situación de los empleados de Garbarino de Paraná con la de las otras localidades del país, donde los trabajadores tomaron las sucursales y se quedan a dormir allí.Asimismo, comentó que “no es una opción que la cadena Musimundo tome la sucursal, como se baraja en otras localidades, porque el local acá está a diez metros (sobre Peatonal San Martín) y además porque Musimundo ya tiene dos sucursales en Paraná”.El de la venta de electrodomésticos, para Ruberto, “es un rubro muy vinculado a la especulación financiera, porque el negocio no es vender un televisor sino financiarlo; y compiten con los bancos o son ramas de bancos o tarjetas”.. “El sindicato los está apoyando alimentariamente porque hay jóvenes que son cabeza de familia. Una pequeña ayuda les arrimamos solidariamente”, acotó al respecto.En la oportunidad, el gremialista bregó por discutir a nivel país la cuestión de las indemnizaciones “porque muchos trabajadores que entregaron hasta 20 años de su vida se quedan sin su indemnización”.