Licencia de Conducir: recuerdan asistir con la documentación completa

Licencia nueva / renovación para mayores de 65 años: requisitos

Renovación: requisitos

Duplicado

Montos

A partir del nuevo sistema, diariamente se otorgan casi 300 turnos en las oficinas de calle Além, con un promedio de atención por persona de 7 minutos. Pero debido a la presentación de usuarios con documentación incompleta, se deben reprogramar turnos y/o pueden surgir demoras en la atención de aquellos programados.Frente a esta situación, el Municipio remarca la necesidad de que los usuarios puedan observar en el portal Mi Paraná de www.parana.gob.ar todas las condiciones que deben cumplir y los papeles que deben presentar para realizar el trámite lo más rápido y satisfactoriamente posible.Otro consejo es tener en cuenta que si es una licencia nueva o una renovación donde deben rendir el examen teórico y práctico, visualicen que en la misma descripción de trámites se encuentran todos los links con pdf y videos para poder estudiar.A su vez, tener en cuenta que el examen práctico siempre es la última instancia del trámite, por lo que no debe sacarse ese turno en fecha anterior a la asistencia en calle Alem, así como tampoco se puede ir a rendir el práctico si es que desaprobó el teórico o el psicofísico.- Llevar siempre fotocopia de DNI y Constancia de grupo y factor sanguíneo.- Aprobar el Curso Nacional de Seguridad Vial Digital, el Curso de Género y el Curso Estrellas Amarillas. Llevar los certificados impresos. Todos se rinden online en la página nacional de seguridad vial.- Asegurarse de no tener deudas con el municipio. Obtener el Certificado de Libre Deuda en ‘Mis Infracciones’. Generar e imprimir el certificado 48 horas antes.- Realizar el pago online del trámite municipal en ‘Mis Pagos’. Efectuar el pago 48 horas antes de su turno. Llevar impreso el comprobante de pago.- Realizar el pago del Certificado Nacional de Antecedentes de Tránsito (CeNAT). Efectuar el pago 48 horas antes de su turno. Llevar impreso el comprobante de pago.Si la persona es menor de 18 años, debe además, presentarse con el padre, madre o tutor/a con fotocopia de Partida de Nacimiento o Libreta Familiar y completar la autorización del/la menor de edad (Ley Nacional 26579), al momento de realizar el examen psicofísico.- Llevar siempre fotocopia de DNI.- Asegurarse de no tener deudas con el municipio. Obtener el Certificado de Libre Deuda en ‘Mis Infracciones’. Generar e imprimir el certificado 48 horas antes.- Realizar el pago online del trámite municipal en ‘Mis Pagos’. Efectuar el pago 48 horas antes de su turno. Llevar impreso el comprobante de pago.- Realizar el pago del Certificado Nacional de Antecedentes de Tránsito (CeNAT). Efectuar el pago 48 horas antes de su turno. Llevar impreso el comprobante de pago.- Presentar la denuncia policial por pérdida/robo de la licencia.- Llevar siempre fotocopia de DNI.- Asegurarse de no tener deudas con el municipio. Obtener el Certificado de Libre Deuda en ‘Mis Infracciones’. Generar e imprimir el certificado 48 horas antes.- Realizar el pago online del trámite municipal en ‘Mis Pagos’. Efectuar el pago 48 horas antes de su turno. Llevar impreso el comprobante de pago.- Realizar el pago del Certificado Nacional de Antecedentes de Tránsito (CeNAT). Efectuar el pago 48 horas antes de su turno. Llevar impreso el comprobante de pago.Categorías profesionalesClases C y EAdemás de toda la documentación necesaria de Licencia Nueva o Renovación:- Presentar el Test Psicológico realizado por el/la profesional y el Certificado de Buena Conducta (Laprida 460, de 7 a 17 horas).Clase DAdemás de toda la documentación necesaria de Licencia Nueva o Renovación:- Presentar el Test Psicológico realizado por el/la profesional correspondiente y el Certificado Penal Nacional División RePAr (Cervantes 1104 entre Juramento y Reconquista). Solicitar turno.También se informa que a partir de hoy, los montos por cada trámite sufrieron al siguientes modificaciones:Renovación menores de 18 y mayores de 70 años: $721Renovación u obtención para una clase: $1612Renovación u obtención para dos clases: $1820Renovación para tres o más clases: $2089Incorpora clase no profesional: $593Incorpora clase profesional: $736Cambio de jurisdicción: $761Cambio de categoría: $593Cambio de categoría profesional: $736Duplicado: $439Reimpresión: $316