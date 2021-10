Locutor estuvo meses internado por covid y se recuperó: “Tengo otra oportunidad”

El cariño de la audiencia

La vuelta a la radio

El locutor de LT14 Nacional Paraná, Carlos Baptista, contrajo coronavirus a mediados de febrero pasado y permaneció un mes y medio en terapia intensiva del Hospital de la Baxada. Luego, debió ser internado en un centro de rehabilitación para continuar con su recuperación. Afortunadamente, su salud mejoró y hoy pudo volver a trabajar.“Aun no tengo el alta definitiva, después de ocho meses que contraje coronavirus me sigo recuperando”, dijo el reconocido locutor a. “Me internaron el 12 de febrero y me indujeron al coma al día siguiente, tenía un cuadro muy grave, los pulmones muy comprometidos, no recuerdo nada hasta dos meses después”, sumó.“Fui fumador casi toda la vida y estaba excedido de peso y fueron los factores que hicieron que este virus casi no me diera una oportunidad”, reveló y agregó que ahora se cuida para no vovler a su peso anterior. Carlos indicó que padece algunas secuelas físicas como consecuencia de la enfermedad: “Sufro entumecimientos en partes del cuerpo, problemas en los pulmones, etc”, expresó.Además, indicó que para recuperarse requirió de tratamientos con diversos profesionales como terapistas ocupacionales, kinesiólogos, psicólogos, entre otras.Tras su recuperación, Baptista agradeció el cariño y acompañamiento de los oyentes. “Después de verme las personas se conmueven y, y me da la pauta de lo grave que estuve”, dijo y agregó que “el medico de terapia intensiva dijo que estuve fuera de juego más de una vez”.El locutor señaló que pasó momentos muy difíciles con su familia debido a la pandemia: “cuando comencé a mejorar se contagió mi hermano que vivía en Buenos Aires, estuvo internado 15 días y lamentablemente falleció”.“Es fuertísimo volver a encontrarme con mis compañeros que son parte de mi familia porque paso muchas horas en mi trabajo entonces es muy emocionante verlos de nuevo”, reveló muy emocionado el locutor. Cuando Baptista estaba internado desde LT14 solicitaban cadena de oración para su pronta mejoría: “Es algo que voy a agradecer eternamente ”,sumó.

Tengo una nueva oportunidad

“Ahora me tomo las cosas de otra manera, disfruto mucho de la familia que la pasó muy mal cuando yo estaba mal; los amo con mi vida y”, reflexionó Baptista y declaró: “Trato de vivir más y mejor, tengo una nueva oportunidad y quiero vivir de otra manera”.