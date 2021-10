Operativos de tránsito en Paraná: “Se retienen de seis a ocho motos por día”

Foto 1/2 Foto 2/2

Se realizó este jueves un operativo de control al tránsito vehicular sobre calles Don Bosco y Sudamérica, en Paraná. Según supo Elonce TV, en lo que iba de la mañana ya habían retenido cinco vehículos “por la carencia del seguro obligatorio al momento del control”.





“Solicitamos la documentación exigible, licencia de conducir, cédula verde del vehículo y el seguro”, comunicó a Elonce TV el subdirector municipal de Tránsito, Germán Leites, al dar cuenta que los operativos “son de prevención y concientización”.



“Un 30% de los automovilistas adolece del uso del cinturón de seguridad y hoy ya estamos sancionando porque los conductores ya deberían saber de qué manera tienen que subir al vehículo, de qué manera debe adecuarse a la hora de circular”, argumentó Leites y remarcó: “A todo conductor que rinde el examen de conducir, previo se le brinda un curso de instrucción y capacitación”.



De acuerdo a lo que confirmó, en los operativos, “se retienen de seis a ocho motos por día”. “El uso de escapes no reglamentados y el no uso del casco” son dos de los principales motivos de retención. “Hay quienes usan el casco visera o el casco de patinetas, que no tienen la seguridad para conducir este tipo de vehículos”, apuntó Leites y comentó que también “se sanciona la falta de espejos de motos y/o la falta de dominio, salvo que exista algún justificativo”.



“Al momento de controlar nos basamos en referencias o antecedentes de retenciones, y de diez vehículos, siete están en falta porque no tienen la documentación que requiere para circular en la vía pública”, remarcó el responsable de los controles.



En la oportunidad, confirmó que están garantizados los controles de alcoholemia durante los fines de semana, pero reconoció que el municipio” carece del equipo con el que se controla la alta velocidad”.



“Un 70% de los accidentes ocurre por la imprudencia humana al momento de circular, por eso en los operativos de seguridad se requiere el uso del cinturón de seguridad, dominio, paragolpes, sistema de retención infantil”.



Punto aparte, comentó que “las luces bajas, en la ciudad, deben usarse en días de carencia de luz solar, como en los días nublados; en las rutas sí es obligatorio”. (Elonce)