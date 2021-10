Desmantelaron un puesto de venta de pescado ubicado en la vía pública

Paraná Removieron una parrilla y otras estructuras ubicadas en la vía pública

Personal municipal removió este jueves una parrilla y otras estructuras ubicadas calle Almirante Brown y Diez Vélez de la capital entrerriana. En el lugar había un puesto que se dedicaba a la venta de pescados frescos y alimentos.Con una retroexcavadora, al menos cuatro empleados de la Municipalidad desarmaron una parrilla y diversas estructuras de material.“Continuamos con los operativos para liberar los espacios públicos y le damos la posibilidad a los dueños del puesto que”, dijo el director de Control Urbano, Falcón, aSobre el puesto, indicó que en el lugar encontraron una estructura fija, de ladrillos y madera, elementos para freír y una parrilla. “La churrasquera era de grandes dimensiones y se intervino para que la persona no siga construyendo”, explicó Falcón.En este sentido, aclaró que “esta persona puede seguir trabajando, pero no se permiten estructuras fijas, tiene que presentar toda la documentación en la sección de Habilitaciones”.Además, indicó que “hace dos semanas que se había notificado a esta persona sobre que se iba retirar la estructura”. En sintonía con esto, explicó que la comuna custodia que no se edifique a la vera del arroyo.“La semana anterior se retiró una estructura de calle Suicpacha y Don Bosco; ahora esa persona está trabajando solo se ajustó a lo que pedimos, siempre se recuerda que, deben cumplir con los protocolos de bromatología y demás”.