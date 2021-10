Descartan sanciones para alumno que llevó un arma a la escuela: lo que ocurrió

Policiales Adolescente llevó un arma a su escuela de Paraná y se la mostró a sus compañeros

De dónde provino el arma

Descartan sanciones para alumno

Un grupo de padres se presentó el martes en la escuela técnica Nº 100 “Puerto Nuevo” de Paraná para denunciar que, según sus hijos,. “Ayer se citó a los padres de estos dos chicos, pero faltó uno de ellos, que es el que había traído el arma; y el otro estudiante le dijo a la maestra que su compañero le dio el arma el día anterior, que el él la llevó a la casa en su mochila y”, explicó ael director de la escuela, Silvio Rodríguez Reindl.”. De acuerdo a lo que indicó el directivo, los efectivos “secuestraron el arma y se la llevaron para posteriormente entregársela a la madre en la comisaría”., argumentó Rodríguez Reindl al comentar que “de acuerdo a lo que indicó la madre del chico,, porque si bien no es un arma de fuego y la escuela dio una respuesta rápida, podría haber habido complicaciones: si un balín de esos te pega en el ojo puede llegar a dañar seriamente”, estimó el directivo y aclaro que el arma “aparentemente no tenía balines”.“El Consejo Institucional se reunirá para aplicar, no una sanción, pero sisobre estos dos alumnos, comunicó Rodríguez Reindl y destacó como “positivo” al diálogo con los estudiantes porque éstos informaron de la situación a los docentes. Y según prometió: “La escuela trabaja en la seguridad para que esto no vuelva a ocurrir; para dar una ayuda y llegar más rápido al problema porque queremos garantizar que los chicos estén seguros en la escuela”., remarcó el director de la escuela técnica Nº100. Y según dio cuenta, a través del acuerdo escolar de convivencia,“En pleno proceso de inscripciones para el ciclo lectivo 2022, queremos brindarles seguridad a los padres con respecto a que este fue un hecho que pasó y trabajaremos para que no vuelva a pasar. Los chicos en esta escuela están contenidos con todo el amor y cariño de los docentes para brindarles lo mejor", cerró Rodríguez Reindl.