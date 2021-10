Niño fue saludado por policías en el día de su cumple: “Los ve como superhéroes”

Lautaro sueña con ser policía y ayer, cuando cumplía sus cinco años, recibió una sorpresa muy especial: fue saludado por efectivos de la comisaría quinta de Paraná y uniformados de la División Guardia de Infantería Adiestrada (GIA).“A él le encantan los uniformados y ayer se me ocurrió llamar a la comisaría quinta para decirles que, si bien les iba a sonar absurdo lo que les iba a pedir, si había alguna posibilidad de que pase un patrullero a saludarlo en su cumpleaños número cinco”, contó Ester, la tía de Lautaro, al argumentar que “para él, los policías son como superhéroes”.“Me dijeron que sí, pero que tenían pedir permiso al jefe. Y anoche vinieron el subjefe de la comisaría, Jonatan Albornoz, oficial ayudante Javier Bornisen y el cabo primero Leonardo Itrurriaga”, agradeció. “Cuando llegó el patrullero, él saltaba de la alegría, se sacó fotos, lo subieron al patrullero y le encendieron la sirena. Le cumplieron su sueño”, valoró la mujer.“Por más que digan que los policías no están para eso, nos hicieron un favor y estamos agradecidos por eso”, destacó la tía de Lautaro.De hecho, Narela, la primita de Lautaro, contó que el de ayer fue un momento “muy lindo”.De acuerdo a lo que comentó la abuela del pequeño, tanto él como su hermanito, “cuando ven un patrullero se desesperan para saludar; y si les dan bolilla, después repiten `la Policía me saludó´”. “Ven a policías y bomberos, uniformados, ahí están saludándolos”, destacó.