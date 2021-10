Importante concurrencia en jornada abierta de vacunación contra el covid

Paraná Gran cantidad de paranaenses completaron esquemas de vacunación con Sptunik V

Gran cantidad de paranaenses concurrieron este miércoles al mediodía la convocatoria sin turno para colocarse la vacuna contra el coronavirus. La jornada de inmunización se desarrolló en el Hospital de La Baxada y aplicaron primera y segunda dosis de AstraZeneca.La masiva concurrencia podría verificarse en la larga fila que se formó, pese a la agilidad y rapidez habitual con la cual se iban aplicando las dosis. Elonce TV recogió los testimonios de los inoculados.“La fila avanza rápido, hay mucha gente, pero no se siente”, dijo un joven que recibió la primera dosis de AstraZeneca a Elonce TV.“Antes me daba miedo la vacuna, pero hoy vine, es necesario que todos tengamos la vacuna”, dijo una mujer.“Recibí la segunda dosis, la primera no sufrí nada y espero que esta vez sea igual”, dijo una mujer, explicó que se colocaba la vacuna porque tenía planeado realizar un viaje al exterior.“En menos de un segundo me aplicaron la vacuna y no dolió nada”, dijo un joven de 18 años que recibió la primera dosis de la vacuna.“Ya tuve coronavirus y no la pase tan mal, me vine a vacunar y ahora espero que todo se tranquilice”, culminó.