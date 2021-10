Avanza la vacunación contra el coronavirus en Paraná. Este martes aplicaron dosis contra el covid en el hospital de La Baxada a jóvenes entre 12 y 18 años. Además, luego de las 12 j horas en el nosocomio habrá una jornada abierta de inmunización donde aplicarán segundas dosis de la vacuna Sinopharm.rescató el testimonio de algunos de los que los habían recibido su dosis contra el coronavirus.“No tenía muchas ganas de vacunarme porque no me gustan los pinchazos, pero sé que es importante para frenar el coronavirus”, dijo una adolescente de 13 años.Otro adolescente también coincidió que no tenía muchas ganas de vacunarse por el temor al pinchazo. “Era necesario”, dijo el chico que estaba acompañado por su padre.“Es importante para volver un poco a la normalidad y viajar tranquilos”, valoró el padre del adolescente.